Чотири регіони стали епіцентрами коронавірусу в Україні

Карина Бондаренко Суспільство 08:47, 22.12.2020 Оновлено: 09:06, 22.12.2020

За минулу добу, 21 грудня, чотири регіони стали епіцентрами коронавірусу в Україні. Рейтинг очолив Київ із 1159 зараженими.

Слідом у статистиці опинилися Дніпропетровська, Одеська та Запорізька області. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у Facebook.

Найбільше заражених зареєстрували в:

  • Києві – 1159

  • Дніпропетровській області – 992

  • Одеській області – 914

  • Запорізькій області – 665

  • Київській області – 559

Динаміка захворюваності в Україні.
covid19.rnbo.gov.ua
Скриншот.
Максим Степанов у Facebook

Як повідомляв OBOZREVATEL раніше, в Україні підскочила кількість хворих на COVID-19 за добу до 8,5 тисяч. Усього з початку пандемії заразилися вже понад 979 тисяч українців.

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