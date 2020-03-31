Множинні переломи кісток обличчя: журналіста OBOZREVATEL жорстоко побили в Києві

Журналіст OBOZREVATEL Роман Груша став жертвою нападу банди підлітків в Києві. Тепер він потребує термінової операції, оскільки у нього чотири переломи обличчя зі зміщенням і кілька черепно-мозкових травм.

Зокрема, в діагнозі хлопця вказані: перелом виличного комплексу, перелом орбіти ока, перелом носа і назоетмоїдального комплексу, а також струс мозку і черепно-мозкові травми.

OBOZREVATEL закликає всіх небайдужих громадян долучитися до допомоги, адже тільки за дорогі імпланти необхідно одразу заплатити 46 тис. гривень.

Роман Груша Facebook Романа Груші

За словами Романа, напад трапився 27 березня о 19:30 на вулиці Драгоманова в Дарницькому районі Києва.

"На мене напали і побили троє осіб, незнайомі малолітки. В який божевільний час ми живемо. Сидів на лавці біля під'їзду. Підійшли три особи років 16-18 років або близько того. Двоє сіли поруч, один став наді мною. Запитали, чи є цигарки, один одразу ж дістав ніж. Я сказав, що не палю. Почали питати, чи є гроші, що ховаю в кишенях. Я спробував встати", – згадує хлопець.

Вартість лікування

Вартість лікування

"Мене одразу штовхнув на лавку, той, що стояв зверху. Посипалися образи, погрози. Я помітив, що одна людина біля магазину за цією ситуацією спостерігає. Зрозумів, що це найкращий момент, щоб діяти. Я різко встав, і на мене з усіх боків посипалися сильні удари одразу в голову. Вони явно чимось займалися, тому що били сильно і точно. Начебто спробували мене наздогнати, але побачили, що я підбіг до магазину, і вирішили втекти", – додав він.

За словами Романа, біля магазину він попросив чоловіка-свідка викликати поліцію, але той проігнорував прохання. Реакція співробітниці магазина, куди журналіст зайшов за допомогою, стала ще більш моторошною.

Травми Романа Груші

Травми Романа Груші

"Зайшов в магазин, поливаючи все кров'ю, навіть не міг викликати швидку, бо залив весь телефон. Попросив продавчиню викликати поліцію і швидку. Вона сказала, що у неї немає телефону і взагалі мені треба йти, бо я відлякую клієнтів. З цього я просто був в шоці. Пізніше вона ще дістала телефон і дзвонила начальству, скаржачись на мене", – розповідає Груша.

В результаті потерпілому самому довелося викликати екстрені служби. Його одразу ж госпіталізували. Попереду у хлопця складні операції та безліч нових обстежень.

Реквізити для допомоги Роману Груші:

ПриватБанк 4149 4390 0225 1548

Монобанк 5375 4141 0002 7431

Мобільний журналіста: 063 85 82 031

Раніше OBOZREVATEL писав про українку Анну Заводаєву, яка звернулася до небайдужих людей з криком про допомогу її тяжкохворому синові, який потребував термінової реабілітації.

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