Чотири області України відмовилися пом'якшувати карантин з 22 травня. Список

Декілька областей України заявили про неготовність до зняття обмежень на другому етапі пом’якшення карантину з 22 травня, передбаченого Кабміном.

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Зокрема, попередні заборони залишаються на Київщині, Буковині, у Волинській та Рівненській областях. Про це повідомили міністр охорони здоров’я Максим Степанов та чиновники на місцях.

"Станом на 18 травня ситуація із захворюваністю на COVID-19 у декількох західних областях не дозволяє перейти до чергового етапу пом’якшення карантину", – сказав глава МОЗ на одному з брифінгів.

За його словами, необхідним критеріям для введення адаптивного карантину не відповідають лише області "в основному, в західних регіонах країни". Тоді він назвав тільки три з них – Чернівецьку, Волинську та Рівненську, але додав, що є й інші.

Зауважимо, що документ про адаптивний карантин, розроблений у МОЗ, передбачає, що області зможуть послаблювати обмеження, якщо будуть дотримані певні критерії:

щодо захворюваності;

заповненості ліжок в лікарнях;

кількості тестувань.

Київська область

У Києві та області, через несприятливу протиепідемічну ситуацію з коронавірусом, поки не будуть переходити до другого етапу послаблення карантину.

За даними пресслужби Київської облдержадміністрації, відповідне рішення ухвалила регіональна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. Пояснюється це тим, що у регіоні загальна кількість нових випадків COVID-19 за останні 7 днів на 100 тис. населення (інцидентність) перевищує встановлений показник, зокрема: становить 13,9 особи на 100 тис. населення за норми менше ніж 12 осіб на 100 тис.

"Регіональна комісія з ТЕБ та НС не має права ухвалити рішення щодо послаблення протиепідемічних заходів. Одночасно повідомляємо, що Київська ОДА моніторить протиепідемічну ситуацію щоденно. В разі її покращення, рішення про послаблення протиепідемічних заходів буде прийнято негайно", – йдеться у повідомленні.

Рівненська область

Про неготовність до послаблень карантину з 22 травня заявив і голова Рівненської обласної державної адміністрації Віталій Коваль.

"Карантин на Рівненщині не пом’якшуємо. Таке рішення ухвалила обласна комісія з питань ТЕБ та НС відповідно до епідситуації в області. За минулу добу на Рівненщині зафіксували 66 випадків COVID-19. Це антирекорд для області", – сказав він.

Чернівецька область

Ще 21 травня голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук повідомив жителів області, що на Буковині карантинні обмеження теж не послаблюватимуть.

"18 буковинців сьогодні побороли коронавірус, проте маємо також 46 нових випадків COVID-19 в області… Переходити на наступний етап послаблення карантинних заходів нам поки що рано", – зазначив він.

Скриншот Facebook/Сергій Осадчук

Волинська область

Про те, що ця область не готова до зняття обмежень, передбачених із 22 травня, повідомляв глава МОЗ Максим Степанов.

Відтак сьогодні, попри пом'якшення карантину, ні міський, ні приміський транспорт на Волині не запрацював. Зауважимо, що протягом останнього тижня в області спостерігалося збільшення кількості хворих на COVІD-19. Загалом же вірус там підтвердили майже у 700 осіб, а 21 людина померла.

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