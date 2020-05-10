Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України: дати і напрямки

В Україні відновили продаж авіаквитків чотири компанії: Czech Airlines, Wizz Аir, Lufthansa та Міжнародні авіалінії України.

Рейси, які раніше не здійснювалися через карантин, на сайтах авіакомпаній вже відкриті для бронювання з травня-червня 2020 року.

Чотири авіакомпанії відновлять польоти з України vsenovosti.in.ua

Як зазначається у повідомленні чеської авіакомпанії Czech Airlines, регулярні рейси з Києва та Одеси у Прагу будуть відновлені 24-25 травня.

Німецький авіаперевізник Lufthansa оголосив про початок польотів із червня. На сайті компанії є можливість забронювати квиток з України в будь-яку країну світу.

"До кінця серпня ви можете переоформити будь-який квиток незалежно від тарифу або маршруту. Дані правила поширюються і на скасовані рейси", – попереджає перевізник.

Угорська Wizz Аir вже відкрила для бронювання квитки на рейси з Києва, Запоріжжя, Львова, Одеси і Харкова. Більшість рейсів почнуть здійснюватися з червня, також на сайті пропонують придбати квитки на кінець травня.

Рейси МАУ заплановані з 23 травня. На сайті української авіакомпанії клієнтам пропонуються рейси з Києва до Берліна, Лондона, Тель-Авіва і Нью-Йорка.

Раніше OBOZREVATEL писав, що українці зможуть літати в інші країни не раніше за вересень. Якщо коронавірус відступить – перші повноцінні польоти варто очікувати точково, в окремі країни – Єгипет, Туреччину та інші. Але в кінці 2020 року кордони, швидше за все, знову закриють.