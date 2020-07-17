"Чортові сходи": учені відтворили схему, за якою вбивав Чикатило

Два викладача з Каліфорнійського університету в Лос-Анджелесі Ввані Ройховдхурі і Михайло В. Сімкін побудували графік, за яким вбивав ростовський серійний маніяк Андрій Чикатило.

Про це в статті для видання Slate.fr написав учитель математики і журналіст Тома Мессіас. Учені вивчили хронологічний розподіл вбивств Чикатила. У їх дослідженні розглядалося 12 років діяльності вбивці (з 1978 року до його арешту в 1990 році) і 53 вбивства (загальна кількість відрізнялася на одну одиницю від того, яке наводилося російським правосуддям).

"Побудувавши графік, що відображає сукупне число вбивств, скоєних Чикатило, вони отримали криву, яка називається "функція кантора" (від імені німецького математика XIX століття), іноді її називають" чортові сходи". На графіку можна бачити регулярну появу одного і того ж мотиву: послідовність декількох маленьких сходинок дуже близько один до одного, перш ніж з'явиться новий поріг. Згідно з аналізом двох дослідників, кожен поріг відповідає фазі, під час якої вбивця, який переситився своїми попередніми злочинами, не відразу відчуває потребу почати заново, йому потрібно знайти форму, і тоді він знову відчує потребу вбивати", – цитує видання слова авторів.

На їхню думку, злочини маніяка можна порівняти з нападами епілепсії у хворої людини або творчими поривами обдарованої особистості.

"У злочинців, людей творчої професії або епілептиків, судячи з усього, мозок поступово накопичує інформацію, пов'язану з нервовими імпульсами, і це в кінцевому підсумку викликає несподівану зміну порогу. Як крапля води, що раптово переповнює посудину, коли ніхто не міг цього передбачити", – пише видання.

При цьому вчені визнають, що для більш повного аналізу скоєних злочинів їм не вистачило даних. Зокрема, для правильної побудови графіків необхідна інформація про всі зірвалися злочинах і невдачах, коли Чикатило не зміг втілити свій страшний задум.

Раніше OBOZREVATEL докладно описував долю Чикатило. Також детально були описані злочини, вчинені Комаровим.