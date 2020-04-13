Чорновол можуть затримати після допиту в ДБР: вона розповіла подробиці

Колишня народна депутатка Тетяна Чорновол заявила, що завтра, 14 квітня, її можуть взяти під варту та відвезти до Печерського суду міста Києва.

Про це Чорновол повідомила на своїй сторінці у Facebook. За її словами, арешт може відбутися після допиту у Державному бюро розслідувань.

"Маю інформацію, що завтра після допиту в ДБР мене візьмуть під варту і відвезуть в Печерський суд", – заявила Чорновол.

Тетяна Чорновол censor.net.ua

Вона уточнила, що засідання розпочнеться о 14.00.

Нагадаємо, Державне бюро розслідувань після обшуку 10 квітня повідомило Чорновол про підозру в умисному вбивстві у результаті підпалу офісу "Партії регіонів" у 2014 році.

Відзначимо, OBOZREVATEL ще 26 лютого вдалося дізнатися, що Офіс генерального прокурора України може затримати Чорновол за підпал офісу партії. Стало відомо, що загиблий чоловік грабував сейф і задихнувся під час пожежі. Крім того, за нашими даними, журналістку будуть звинувачувати в організації всіх рухів 18 лютого.

Також джерела розповіли, що після цього планується затримання ще одного колишнього нардепа – Володимира Парасюка. Його будуть звинувачувати в організації дій 21 лютого. Відзначимо, що тоді МВС заявило про стрілянину з боку протестувальників.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше ДБР почало досудове розслідування за фактом можливого порушення Чорновол громадського порядку – вона пролізла на територію бюро через паркан із колючим дротом.

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