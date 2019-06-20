Чорнобиля могло не бути! Кравчук зробив гучну заяву про трагедію

Чорнобильської катастрофи могло б не бути, оскільки спочатку Україна не розглядалася як місце для будівництва АЕС.

Таку заяву зробив перший президент України Леонід Кравчук у четвер, 20 червня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Хочу розповісти, як вирішувалося питання про будівництво станції. Україна не була найпершою і головною територією, де могла бути побудована атомна електростанція. На цьому наполягав і рішення ухвалював Київський обком партії", – заявив Кравчук.

"Єдина людина, яка протестувала проти будівництва над Києвом – президент Національної академії наук Борис Євгенович Патон", – зазначив він.

Леонід Кравчук скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розраховують, що потік туристів у Чорнобиль збільшиться до 100 тис. у 2019-му році через успіх однойменного серіалу від HBO.

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