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Чорнобиля могло не бути! Кравчук зробив гучну заяву про трагедію

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Чорнобильської катастрофи могло б не бути, оскільки спочатку Україна не розглядалася як місце для будівництва АЕС.

Таку заяву зробив перший президент України Леонід Кравчук у четвер, 20 червня, в ефірі ток-шоу "Право на владу".

"Хочу розповісти, як вирішувалося питання про будівництво станції. Україна не була найпершою і головною територією, де могла бути побудована атомна електростанція. На цьому наполягав і рішення ухвалював Київський обком партії", – заявив Кравчук.

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"Єдина людина, яка протестувала проти будівництва над Києвом – президент Національної академії наук Борис Євгенович Патон", – зазначив він.

Леонід Кравчук

Леонід Кравчук

скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні розраховують, що потік туристів у Чорнобиль збільшиться до 100 тис. у 2019-му році через успіх однойменного серіалу від HBO.

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Тема
Чорнобильська зона
Особа
Леонід Кравчук
Місце
Україна
Теги
ЧорнобильЧорнобильська АЕС
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Ш. Олег
Ш. Олег
"… Украина не рассматривалась в качестве места для строительства АЭС". - А кто рассматривался? Значительная часть электроэнергии, производимой атомными электростанциями СССР изначально предусматривалась для экспорта в страны СЭВ и Западную Европу. Где их нужно было располагать? На Дальнем Востоке? В Узбекистане? :)
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