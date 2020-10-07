Чорнобильську зону відкриють для дітей

В Україні хочуть дозволити екскурсії до Чорнобильської зони дітям з 12 років, зараз їх організують лише для дорослих.

Як повідомив голова Асоціації чорнобильських туроператорів Ярослав Ємельяненко на своїй сторінці у Facebook, Міністерство культури та Державне агентство з управління зоною відчуження наразі опрацьовують зниження планки вікового цензу.

Він уточнив, що асоціація розробила спеціальний автобусний маршрут, який оминає такі місця, як Рудий ліс, і не передбачає виходу з автобусу в Прип’яті та інших місцях, де хоча б теоретично молоді екскурсанти зможуть нанести собі шкоду.

"Доза опромінення не буде перевищувати дозу, отриману під час звичайної автобусної екскурсії містом Київ", – наголосив Ємельяненко.

На його думку, такий маршрут є дуже важливим для формування національної свідомості та освіти дітей.

"Адже сучасна система освіти передбачає в підручних історії аж один абзац, який висвітлює події 86 року. І школярі вимушені черпати інформацію про Чорнобиль з неперевірених джерел у інтернеті та відеоігор", – уточнив він.

Раніше OBOZREVATEL розповідав про те, що в Києві після вибуху на ЧАЕС влаштували масові велосипедні перегони.