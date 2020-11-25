Екоактивісти зафіксували величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони. Карти

У Чорнобильській зоні відчуження та біля неї нібито сталися великі стрибки радіаційного забруднення.

Такі дані зафіксувала громадська організація Save Dnipro, опублікувавши результати спостережень на сторінці у Facebook (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Заявляється, що високі рівні радіації з'явилися ще 17 листопада поблизу нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 (майже в 600 разів вище стандартних значень). Вранці 18 листопада радіація, попередньо, була підвищена на сусідній станції "Відвідний канал" (майже в 300 разів вище звичайного).

Зазначається, що саме 18 листопада в нове сховище СВЯП-2 вперше було перевантажено відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильською АЕС для тривалого зберігання. Однак, у Save Dnipro вважають, що показники радіаційного забруднення з цим не пов'язані.

"Радіаційний фон стрибав у сотні, а то й тисячі разів на майже всіх вимірювальних постах у зоні відчуження. Так, пост моніторингу в колишньому селі Стечанка 17 листопада о 10:55 зафіксував показник в 117 000 НЗП/год! І таких перевищень у зоні того дня зафіксовано цілих три", – сказано в повідомленні.

Поза зоною відчуження радіація нібито була підвищена в селі Горностайпіль Київської області (у 876 разів) вранці 17 листопада.

Незвичні показники фіксувалися організацією і в наступні дні, судячи за картами, зокрема 24 і 25 листопада.

"19 листопада на станціях моніторингу Залісся, Запілля і Черевач, які розташовані недалеко від Чорнобиля, фіксувалися перевищення до 3,5 тис. НЗП/год. Цікаво, що вони знаходяться біля доріг, а перевищення фіксувалися по черзі (з різницею приблизно в годину), ніби щось транспортувалося в зону і підвищувало радіаційний фон у цих місцях", – заявили в Save Dnipro.

Посилаючись на фахівців у сфері радіаційної безпеки, організація висловила припущення, що з Чорнобильської зони могли щось вивозити, а не навпаки, везти туди. Наприклад, радіаційно небезпечний метал або дерево.

У Save Dnipro додали, що зафіксовані цифри здаються їм фантастичними. Екоактивісти звернулися до влади із закликом провести розслідування.

Карта радіації Facebook / Save Dnipro

Карта радіації Facebook / Save Dnipro

Карта радіації Facebook / Save Dnipro

Карта радіації Facebook / Save Dnipro

Карта радіації Facebook / Save Dnipro

Карта радіації Facebook / Save Dnipro

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, в Україні хочуть дозволити екскурсії в Чорнобильську зону дітям із 12 років. Зараз їх можна організувати тільки для дорослих.