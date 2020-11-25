Екоактивісти зафіксували величезні сплески радіації біля Чорнобильської зони. Карти

Дар'я Дурова
Дар'я Дурова
Суспільство
1,3 т.

  • Організація заявила, що показники "фантастичні"

  • Стандартні значення нібито перевищені в сотні, а то і в тисячі разів

  • Активісти звернулися до влади

Радіація біля Чорнобиля

У Чорнобильській зоні відчуження та біля неї нібито сталися великі стрибки радіаційного забруднення.

Такі дані зафіксувала громадська організація Save Dnipro, опублікувавши результати спостережень на сторінці у Facebook (щоб подивитися карти, доскрольте сторінку до кінця).

Заявляється, що високі рівні радіації з'явилися ще 17 листопада поблизу нового сховища відпрацьованого ядерного палива СВЯП-2 (майже в 600 разів вище стандартних значень). Вранці 18 листопада радіація, попередньо, була підвищена на сусідній станції "Відвідний канал" (майже в 300 разів вище звичайного).

Зазначається, що саме 18 листопада в нове сховище СВЯП-2 вперше було перевантажено відпрацьоване ядерне паливо з Чорнобильською АЕС для тривалого зберігання. Однак, у Save Dnipro вважають, що показники радіаційного забруднення з цим не пов'язані.

"Радіаційний фон стрибав у сотні, а то й тисячі разів на майже всіх вимірювальних постах у зоні відчуження. Так, пост моніторингу в колишньому селі Стечанка 17 листопада о 10:55 зафіксував показник в 117 000 НЗП/год! І таких перевищень у зоні того дня зафіксовано цілих три", – сказано в повідомленні.

Поза зоною відчуження радіація нібито була підвищена в селі Горностайпіль Київської області (у 876 разів) вранці 17 листопада.

Незвичні показники фіксувалися організацією і в наступні дні, судячи за картами, зокрема 24 і 25 листопада.

"19 листопада на станціях моніторингу Залісся, Запілля і Черевач, які розташовані недалеко від Чорнобиля, фіксувалися перевищення до 3,5 тис. НЗП/год. Цікаво, що вони знаходяться біля доріг, а перевищення фіксувалися по черзі (з різницею приблизно в годину), ніби щось транспортувалося в зону і підвищувало радіаційний фон у цих місцях", – заявили в Save Dnipro.

Посилаючись на фахівців у сфері радіаційної безпеки, організація висловила припущення, що з Чорнобильської зони могли щось вивозити, а не навпаки, везти туди. Наприклад, радіаційно небезпечний метал або дерево.

У Save Dnipro додали, що зафіксовані цифри здаються їм фантастичними. Екоактивісти звернулися до влади із закликом провести розслідування.

Карта радіації
Карта радіації
Карта радіації
Карта радіації
Карта радіації
Карта радіації
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот
Скриншот

Як писав OBOZREVATEL, в Україні хочуть дозволити екскурсії в Чорнобильську зону дітям із 12 років. Зараз їх можна організувати тільки для дорослих.

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