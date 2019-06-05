"Чорнобиль" від HBO розкрив страшні таємниці СРСР: журналіст помітив показовий нюанс

Жителі пострадянських країн, які зараз із жахом дивляться серіал "Чорнобиль" від HBO, сприймають аварію на Чернобильскій АЕС, як іноземці, так як вони також не знали правди про те, що трапилося.

Такий висновок зробив український журналіст Віталій Портников у своєму блозі на "Белсат". За його словами, катастрофа у СРСР так і не стала болем і натхненням молодих. "Тепер уже американці розповідають новому поколінню українців і білорусів, через яку безвихідь пройшли їх народи після чорнобильської трагедії. І багато хто дивується цьому як іноземці, тому що багато і живуть майже як іноземці у своїх власних країнах, оскільки тема Чорнобиля досі залишалася нібито на периферії їх свідомості", – пояснив він.

Портников помітив, що аварія на військовому заводі "Кристал" у російському Дзержинську стала несподіваною ілюстрацією до показу американського серіалу "Чорнобиль" – однієї з найпопулярніших прем'єр останнього часу.

"Чорнобиль" від HBО

"Російський глядач, звичайно, теж дивиться "Чорнобиль" і жахається. А поруч з ним горить Дзержинськ і громадянин не знає, чи може довіряти офіційній інформації про нову аварію. Що насправді відбулося на військовому заводі, які наслідки аварії для людей і екології ? І це не перша і не остання така "післячорнобильська" катастрофа", – сказав журналіст.

Він підсумував, що саме тому балтійські сусіди Білорусі з таким побоюванням ставляться до будівництва АЕС у країні і не розуміють, як контролювати і безпеку будівництва, і безпеку роботи.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у російському місті Дзержинськ Нижегородської області 1 червня прогриміла серія вибухів на території заводу боєприпасів "Кристал".

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