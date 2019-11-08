"Зроблено в "ЛНР": Харків заполонили продукти з окупації

У магазинах та на ринках у Харкові можна без проблем придбати солодощі, виготовлені в "Л/ДНР", з якими територіально межує область.
Про це повідомив користувач Артур Бакинський у Facebook-спільноті "Рідний Слов’янськ", опублікувавши відповідні фото (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).
За його словами, торт під назвою чи то "Донбас-Шахтар", чи то "Донбас-Шахтарський" він купив на великому промислово-речовому ринку Барабашово.
У Харкові продають солодкі товари з "ЛНР"
Скріншот
Як видно на знімках, торт із чорносливом виготовили, до того ж зовсім нещодавно, на окупованій території України. Зокрема, адреса вказана як: "ЛНР", м. Луганськ, вул. Фрунзе, 116 а. А дата виробництва: 02.11.2019 р.
"Зроблено в "ЛНР", — також вказано на упаковці солодкого продукту "від терористів".
Торт із "ЛНР"
Facebook Артур Бакинський/"Рідний Слов’янськ"
Торт із "ЛНР"
Facebook Артур Бакинський/"Рідний Слов’янськ"
Водночас у коментарях під фото, користувачі соцмережі зауважили, що солодощі і не тільки із окупованих територій Донецької та Луганської областей можна придбати у багатьох торгових точках у Харкові.
Торт із "ЛНР"
Facebook Артур Бакинський/"Рідний Слов’янськ"
"Про що говорити, все зрозуміло без слів", "Цікаво, як вирішується питання перевірки якості?", "Та його їсти страшно!", "Купуючи будь-який продукт чи річ у Росії або окупованої території, ти допомагаєш окупантам", "Чорний. Злив", "Пригостіть цим тортиком СБУ!", "Це якийсь скандал", — написали вони.
Скріншот
Facebook "Рідний Слов’янськ"
Крім цього, на допис також відреагував у своєму Telegram-каналі офіцер ЗСУ, полковник Анатолій Штефан (Штірліц).
Скріншот
Facebook "Рідний Слов’янськ"
"Пишуть, що на Барабашево у м. Харків придбали солоденький тортик виробництва "ЛиНиРи". В коментарях додають, що солодощів із Луганди на ринку тьма, але ніхто їх не бачить як завжди", — іронічно підкреслив він.
Скріншот
Facebook "Рідний Слов’янськ"
Зазначимо, що приблизно через дві години після публікації, допис Артура Бакинського у Facebook-спільноті "Рідний Слов’янськ" видалили.
Як повідомляв OBOZREVATEL, в окупованому Росією Донецьку похвалилися відкриттям нового магазину з дивною назвою — "М'ясний Ілліч". Про це написав український журналіст і блогер Денис Казанський. На своїй сторінці у Twitter він також поділився відповідним знімком. Користувачі соцмережі висміяли креативність терористів.
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