"Чорна п'ятниця" нон-стоп: де вигідно купувати на цьому тижні

Марія Шевчук Суспільство 16:28, 21.09.2020 Оновлено: 16:43, 21.09.2020

Погодьтеся, все без винятку люблять розпродажі і з нетерпінням їх чекають. Українці щороку чекають на період Чорної П'ятниці або передсвяткового новорічного сейлу, де бажані товари можна придбати за доступними цінами.

У розділі Промокоди щотижня можна знайти знижкові пропозиції від світових та українських інтренет-магазинів:

1. Booking: у розділі можна знайти знижку в розмірі 15% на проживання в кращих готелях і хостелах

2. Aliexpress: до 50% знижки на весь асортимент електроніки з акційного списку

3. Iherb: діє знижка до 15% на "гарячі" пропозиції від брендів тижня

4. Stylus: в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку 50 гривень при покупці від 1000 гривень

5. Watsons: до 40% дисконту на великий асортимент косметики і побутової хімії

6. Aлло: в розділі можна знайти промокод на додаткову знижку до 5000 гривень на топові смартфони відомих брендів Sony, Apple, Xiaomi, Samsung

7. Getmancar: в розділі можна знайти промокод на 50 гривень додаткової знижки на оренду будь-якого автомобіля

8. Joom: смартфон, електроніка, смарт-годинники та інша електроніка зі знижками до 96%

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