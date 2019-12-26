"Чорна мітка!" Помічена ознака швидкого падіння Кримського моста

У мережі помітили ознаку швидкого падіння Кримського моста, який з'єднав Росію з окупованим нею півостровом Крим.

По мосту проїхав британський пропагандист терористичних "ДНР" і "ЛНР" Грем Філліпс, появу якого вже прийнято вважати "чорною міткою". На це звернули увагу в блозі RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

У мережі нагадали про те, що після зустрічі з Філліпсом загинули ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, терористи Моторола Арсен Павлов і Гіві Михайло Толстих, а також доктор Ліза.

"Це все знають – Гремка як чорна мітка! Місток, це для тебе!" – йдеться в повідомленні.

"Яких вам ще знаків треба? Міст + поїзд + лисий Філліпс = великий бадабум!" – пишуть в мережі.

Це усі знають-Гремка як чорна мітка!

Мостік, це для тебе! pic.twitter.com/q5u7ppykyQ - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 25, 2019

Crimea: FIRST TRAIN CROSSES BRIDGE !!!!!

А дивіться, шо у мене!

Яких вам ЩЕ знаків НАДА?

Міст + поїзд + Лисий Філіпс = великий бадабум !?

так? 🤣 https://t.co/0n29lvW32t pic.twitter.com/g20OopYnOA - RoksolanaToday & Крим25% (@KrimRt) December 25, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL:

18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

23 грудня рух поїздів по незаконно побудованого Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух в Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

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