Головна Новини
26 грудня • оновлено в 07:56
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

"Чорна мітка!" Помічена ознака швидкого падіння Кримського моста

Читати матеріал російською

У мережі помітили ознаку швидкого падіння Кримського моста, який з'єднав Росію з окупованим нею півостровом Крим.

По мосту проїхав британський пропагандист терористичних "ДНР" і "ЛНР" Грем Філліпс, появу якого вже прийнято вважати "чорною міткою". На це звернули увагу в блозі RoksolanaToday & Крим25% в Twitter.

Новини
"Наїздив на бан в Україні": Цимбалюк потролив Путіна за показуху з Кримським мостом

У мережі нагадали про те, що після зустрічі з Філліпсом загинули ватажок "ДНР" Олександр Захарченко, терористи Моторола Арсен Павлов і Гіві Михайло Толстих, а також доктор Ліза.

"Це все знають – Гремка як чорна мітка! Місток, це для тебе!" – йдеться в повідомленні.

"Яких вам ще знаків треба? Міст + поїзд + лисий Філліпс = великий бадабум!" – пишуть в мережі.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 18 грудня стало відомо, що російські окупанти завершили будівництво залізничної частини Кримського моста.

  • Напередодні кримчани заявили, що запущений потяг через побудований окупантами міст недоступний для звичайних громадян через величезну кількість військових.

  • Офіційно про завершення будівництва скандального моста оголосили 22 грудня. Стверджується, що споруда простоїть до 100 років.

  • 23 грудня рух поїздів по незаконно побудованого Кримському мосту урочисто відкрив президент Росії Володимир Путін.

  • Через запуск залізничного сполучення Міністерство транспорту РФ на четверо діб перекрило рух в Керченській протоці – з 21 по 24 грудня.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі новини по темі "Анексія Криму" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Анатолій Запорожський
Тема
Анексія Криму
Місце
Україна
Тег
Кримський міст
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
7
84
Смішно
1
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Goncharov Costa
Goncharov Costa
Мда, сегодня вы пишите о приезде какого то поездёнка. А, завтра вы скажете, что Крым не принадлежит Туркам крымским, всех на заметку.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Иваненко Виталий
Иваненко Виталий
Украинская журналЫстика бьет все рекорды в освоении дна выгребной ямы!!! ОБСОС впереди планеты всей!!
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Николенко Саша
Николенко Саша
Смотрите шЫрше на личность Грэма. Когда он приехал на Украину и освещал майдан, это было чёрной меткой скорого крушения Украины как государства, и по текущим трендам это случится гораздо быстрее того момента, когда рухнет мост))
Показать комментарий полностью
Ответить
3
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги