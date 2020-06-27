Чому жінки люблять обійматися: вчені назвали причину

Вчені з університету Арізони США вважають, що бажання обніматися може бути закладено в людях генетично, принаймні у представниць жіночої статі.

За їхніми словами, схильність до ласкавої поведінки обумовлена генами майже наполовину, водночас вона може бути адаптований рисою, яка розвинулася в процесі еволюції. Результати дослідження опубліковані в журналі Communication Monographs.

"Ми поцікавилися питанням: деякі люди ласкавіші, ніж інші, але чому це так і чи може це бути хоча б частково обумовлено генетично?" – зазначив провідний автор дослідження Корі Флойд.

Він займається дослідженнями проявів симпатії в близьких відносинах і її впливу на стрес та фізіологічне функціонування.

"У моїй галузі прийнято вважати, що коли ми бачимо відмінності в різних видах соціальної поведінки, наприклад, наскільки люди балакучі, соромливі або ласкаві, ми можемо переймати ці особливості, запозичувати їх із навколишнього нас середовища", – пояснив вчений.

Мама обіймає доньку

Він з колегами вивчив 464 пари близнюків у віці від 19 до 84 років. Приблизно половина з них були гомозиготними (які з’явилися із однієї яйцеклітини), а інша – гетерозиготними (з різних). Зазначається, що дослідження на близнюках часто використовуються, щоб вивчити, як зовнішні та внутрішні, а також генетичні чинники впливають на конкретні риси людини. Оскільки близнюки зазвичай ростуть разом, вони отримують дуже схоже виховання і подібний життєвий досвід у дитинстві (у гомозиготних близнюків 100% загальних генів, у гетерозиготних – 50%).

Під час експерименту кожен учасник оцінив за дев'ятибальною шкалою твердження, присвячені проявам любові та симпатії, засобів їхнього вираження – від ласкавих слів до міцних обіймів. Респонденти вказували, наскільки їм властиво ту чи іншу поведінку.

Виявилося, що гомозиготні пари близнюків набрали більше балів, ніж гетерозиготні. За словами вчених, це говорить про те, що ласкава поведінка може бути обумовлена генетично.

Прояв ласки між матір’ю і донькою

Водночас дослідники звертають увагу, що генетичні відмінності в проявах симпатії зачіпали тільки жінок, оскільки результати чоловіків серед гомо- і гетерозиготних близнюків не розрізнялися. Так, у середньому, схильність до ласкавої поведінки у жінок була обумовлена генетично на 45%.

Існують припущення, що ласкава поведінка сприятливіша для здоров'я жінок і допомагає їм справлятися зі стресовими ситуаціями більше, ніж чоловікам, зазначають вчені. Вони вважають, мовляв, частково це може бути причиною того, що жінки частіше, ніж чоловіки, успадковують схильність до такої поведінки.

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