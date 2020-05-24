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25 травня • оновлено в 01:44
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Чому від COVID-19 вмирають молоді і здорові: відповідь лікаря

  • Причиною смерті від коронавірусу серед молодих можливе утворення тромбів в мікросудинах легень

  • Також вони могли мати хронічні захворювання, про які не здогадувалися

  • До смерті здорових людей, крім того, може привести вживання стероїдів і анаболіків

1.1т
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Летальні випадки захворювання на коронавірус молодих і здорових людей можуть відбуватися з низки причин, одна з яких – тромби мікросудин.

Про це в інтерв'ю OBOZREVATEL розповіла терапевт, епідеміолог, ревматолог Людмила Смоліна. "Може бути низка причин. Можливо, пацієнти не знали про існування у них хронічних захворювань. Можливо, молоді спортсмени вживали якісь стероїди, анаболіки або інші препарати. Або всьому виною тромбоз мікросудин", – сказала вона.

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За словами медички, останні дані наукових досліджень говорять про те, що причиною смерті від коронавірусу може бути тромбування невеликих судин, в тому числі легень.

"Маса "мікроінфарктів" призводить до того, що тромбіками закупорюються судини. Осередок то там, то там – потім вони зливаються в один. В результаті органи і системи стають більшою або меншою мірою "рихлими", – пояснила вона.

Чому від COVID-19 вмирають молоді і здорові: відповідь лікаря

Чому від COVID-19 вмирають молоді і здорові: відповідь лікаря

При цьому, якщо людина, в тому числі молодого віку, схильна до тромбоутворення, якщо є проблеми зі згортанням крові, якщо є хронічні захворювання, про які вона не знає, якщо вона вживає препарати, що погіршують перебіг хвороби, це може бути причиною летального випадку.

Виходячи з цих нових досліджень скоригована тактика лікування пацієнтів з COVID-19. Тепер особлива увага приділяється запобіганню тромбоутворення, повідомила лікарка.

Як писав OBOZREVATEL:

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Автор
Тетяна Гайжевська Тетяна Гайжевська
Теми
Коронавірус Ексклюзив
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