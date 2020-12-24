На жаль, дуже довгий час розвиток нашої країни стримувала її окупація добрим сусідом Росією. Сотнями років Росія диктувала нам свої правила, нав'язувала звичаї, змушувала вивчати чужу нам мову, релігію і культуру, витісняла і заміняла наші звичаї, традиції, правила.

Далі текст мовою оригіналу

Без малого оккупация длилась почти 400 лет и коснулась всего нашего быта, образа жизни и мышления. Да, россияне, нас сегодня обвиняют в том, что мы не сумели отстроить страну за 25 лет более-менее фактической независимости, обвиняют в том, что мы не смогли побороть коррупцию, но обвинять нас в этом россияне не могут и не имеют права, так как все то с чем мы сегодня боремся это наследство, которое именно они нам и оставили.

Бескультурье, пьянство, безграмотность, коррупция и религиозное мракобесие вот черты истинного русского, а в реальности Московского Мира , Православного Халифата, которые сотни лет пытался нам он привить.

Мы не сможем за один день отмахнутся от всего этого, но это не должно нас останавливать, и на пути к свету, к цивилизации, давайте восстановим знания, которые знает, понимает и признает весь мир. Знания, которые отрицает лишь одна страна мира Россия. Недостаток знаний одна из проблем украинского общества, но мы способны наверстать упущенное.

За годы колониального рабства в наше сознание внедрили стереотип о том что Рождество, которое отмечает подавляющее большинство всего христианского мира именно 25 декабря, называется Католическим Рождеством ? Но на самом деле это не так!

25 декабря все христианские страны мира отмечают Рождество, кроме России, и ее колоний!

Решение об отказе от Юлианского календаря, было принято на Всеправославном Соборе в Константинополе еще в 1923 году, и с тех пор все православные Церкви, кроме РПЦ, отмечают Рождество 25 декабря. И лишь сторонники Московской церкви продолжают отмечать Рождество 7 января.

Представляете?

Все православные страны, такие как Греция, Болгария, Румыния, Кипр, отмечают Рождество именно 25 декабря! И Вселенский, Константинопольский Патриарх тоже отмечает Рождество 25 декабря!

И только Украина, Молдова, Беларусь, Албания, отмечают 7 января!

Юлианский календарь, за который традиционно держатся РПЦ, крайне неточен, и каждые 128 лет дает погрешность на одни сутки, в связи с чем, например, в 2101 Рождество по Юлианскому календарю уже не 7 января, а 8 января.

Украина, благодаря развязанной Россией войне сегодня полностью утратила какую либо связь с ней, но по прежнему ее священники находятся под ее влиянием. Это не правильно.

Необходимо начинать с малого, и давно уже пора перестать синхронизировать календарь украинских церквей с московскими, давно пора вернуть Украине ее религию, и забыть про московских церковных рейдеров РПЦ.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.