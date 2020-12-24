Чому весь світ відзначає Різдво 25 грудня?
На жаль, дуже довгий час розвиток нашої країни стримувала її окупація добрим сусідом Росією. Сотнями років Росія диктувала нам свої правила, нав'язувала звичаї, змушувала вивчати чужу нам мову, релігію і культуру, витісняла і заміняла наші звичаї, традиції, правила.
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Без малого оккупация длилась почти 400 лет и коснулась всего нашего быта, образа жизни и мышления. Да, россияне, нас сегодня обвиняют в том, что мы не сумели отстроить страну за 25 лет более-менее фактической независимости, обвиняют в том, что мы не смогли побороть коррупцию, но обвинять нас в этом россияне не могут и не имеют права, так как все то с чем мы сегодня боремся это наследство, которое именно они нам и оставили.
Бескультурье, пьянство, безграмотность, коррупция и религиозное мракобесие вот черты истинного русского, а в реальности Московского Мира , Православного Халифата, которые сотни лет пытался нам он привить.
Мы не сможем за один день отмахнутся от всего этого, но это не должно нас останавливать, и на пути к свету, к цивилизации, давайте восстановим знания, которые знает, понимает и признает весь мир. Знания, которые отрицает лишь одна страна мира Россия. Недостаток знаний одна из проблем украинского общества, но мы способны наверстать упущенное.
За годы колониального рабства в наше сознание внедрили стереотип о том что Рождество, которое отмечает подавляющее большинство всего христианского мира именно 25 декабря, называется Католическим Рождеством ? Но на самом деле это не так!
25 декабря все христианские страны мира отмечают Рождество, кроме России, и ее колоний!
Решение об отказе от Юлианского календаря, было принято на Всеправославном Соборе в Константинополе еще в 1923 году, и с тех пор все православные Церкви, кроме РПЦ, отмечают Рождество 25 декабря. И лишь сторонники Московской церкви продолжают отмечать Рождество 7 января.
Представляете?
Все православные страны, такие как Греция, Болгария, Румыния, Кипр, отмечают Рождество именно 25 декабря! И Вселенский, Константинопольский Патриарх тоже отмечает Рождество 25 декабря!
И только Украина, Молдова, Беларусь, Албания, отмечают 7 января!
Юлианский календарь, за который традиционно держатся РПЦ, крайне неточен, и каждые 128 лет дает погрешность на одни сутки, в связи с чем, например, в 2101 Рождество по Юлианскому календарю уже не 7 января, а 8 января.
Украина, благодаря развязанной Россией войне сегодня полностью утратила какую либо связь с ней, но по прежнему ее священники находятся под ее влиянием. Это не правильно.
Необходимо начинать с малого, и давно уже пора перестать синхронизировать календарь украинских церквей с московскими, давно пора вернуть Украине ее религию, и забыть про московских церковных рейдеров РПЦ.
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