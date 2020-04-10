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10 квітня • оновлено в 18:18
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Чому важливо дотримуватися дистанції при коронавірусі: в мережі з'явився показовий ролик

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У мережі з'явилося наочне відео про те, наскільки важливо людям дотримуватися дистанції хоча б у 1,5 метра, щоб запобігти можливості заразиться коронавірусом.

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Ролик, який став прикладом відмінної соціальної реклами, швидко розлетівся у мережі, зокрема й у Facebook (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

На одному кадрі видно сотні мишоловок, які лежать поряд, та розкладені м'ячики для пінг-понгу. Пізніше зверху на них скидають "вірус", через падіння якого спрацьовують усі мишоловки й м'ячики, відповідно, розлітаються.

"Дотримуйся дистанції!" У мережі з'явився показовий ролик про профілактику коронавірусу

Потім ми бачимо ті ж мишоловки, але розкладені вже на певній відстані ода від одної. Запущений же зверху м'ячик просто перескакує між ними, майже не зачіпаючи.

"Ось чому нам потрібна соціальна відстань!" – коротко йдеться в підписі під відео.

"Дотримуйся дистанції!" У мережі з'явився показовий ролик про профілактику коронавірусу

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Ізраїлі зробили наочний ролик про механізм передачі коронавірусу в суспільстві.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Коронавірус
Тег
вірус
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