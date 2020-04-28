Чому в Україні не літають літаки: міністр дав пояснення

Україна виглядає "білою плямою" на карті міжнародних авіасполучень з цілого ряду причин, зокрема, внаслідок наявності окупованих територій.

Про це в ефірі ObozTV розповів міністр інфраструктури України Владислав Криклій.

Коментуючи онлайн-карту на сайті Flightradar, він пояснив: "Чому так зменшилася кількість літаків над Україною ще навіть до коронавірусу? Цьому є просте пояснення. У нас анексований Крим, тому авіакомпанії роблять обліт, щоб не пролітати над цією територією. На сході ми маємо ситуацію з "ДНР" і "ЛНР". Зрозуміло, що їх теж облітають і вибирають іншу географію. Ми не літаємо над Росією, Росія не літає над нами і транзит через Україну не здійснює".

На карті авіасполучень над Україною "біла пляма" https://www.flightradar24.com/

В даний час скорочення авіаперевезень зменшилося в зв'язку з карантинними заходами через пандемію коронавірусу, нагадав міністр.

"Зараз спецрейси відпрацюємо і будемо дивитися. Дуже розраховую, що ми зможемо поступово відновлювати повітряне сполучення з іншими країнами, повертати авіацію до нормального стану", – запевнив чиновник.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Владислав Криклій поділився подробицями про організацію спецрейсів з-за кордону, які доставлять в Україну понад 8 тисяч громадян.