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10 березня • оновлено в 01:33
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Чому в тюрмі заборонено піднімати речі з підлоги: звичаї засуджених

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У в'язниці не можна нічого піднімати з підлоги, тому що це вважається "зашкваром" для засуджених.

"Зашкваром" в місцях позбавлення волі називається використаний предмет, який вже не можна підбирати, пише "Рамблер".

Вся справа в тому, що в камерах панує страшна антисанітарія, адже засуджені ходять в туалет прямо на місці. Тому все, що падає на підлогу автоматично стає використаним усіма сусідами по камері. Якщо ж засуджений підніме такий предмет з підлоги, то його поважати і почнуть "опускати".

В'язниця

В'язниця

Ілюстрація

До того ж за кримінальним звичаєм, це може бути перевіркою для новачків. Наприклад, бувалі засуджені кидали підлогу грошові купюри, сигарети та інші речі. За злодійським звичаєм, нагнутися за річчю рівнозначно тому, що людина "прогинається" під режим і державою. Щоб пройти перевірку, потрібно було витерти ноги об цю річ і потоптатися на ній.

Як повідомляв OBOZREVATEL, опубліковані фото укладених з в'язниць Росії.

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Автор
Тимур Григоренко
Теги
кримінал тюрма
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