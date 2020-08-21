Чому в СРСР забороняли шлюби з іноземцями: розкрилася таємниця

Багато громадян Радянського Союзу після закінчення Другої світової війни залишилися жити за кордоном, що викликало негативне ставлення комуністичної влади до іноземців взагалі.

Вона вважала, що коли жителі СРСР стануть часто кататися за кордон, то потраплять під крило "ворожих" спецслужб. Так, всім людям обмежували можливість спілкування з іноземними особами, а жінкам не дозволяли заводити з ними романи і виходити заміж, пише портал "Молва 33", розповідаючи детальніше про причини заборони.

У 1947 році в СРСР було видано закон про заборону шлюбів із іноземцями (osssr.ru)

Заборона на реєстрацію шлюбу з іноземцями

Фактично обмеження на заміжжя з іноземцями існували в СРСР давно, але деякі жінки порушували заборону. Тому чиновники вирішили закріпити її на законодавчому рівні: думали, що так доб'ються повернення представниць прекрасної статі додому або офіційного позбавлення їх громадянства.

Відповідний закон було видано в 1947 році. Дівчат стали віддавати під суд, приписуючи "шпигунство" й "антирадянську діяльність". Адже будь-який контакт із іноземними особами радянська влада вважала загрозою.

За шлюб з іноземцем жінку в СРСР могли звинуватити в шпигунстві (bigpicture.ru)

Шлюби тих, хто встиг їх зареєструвати, дійсно були сумними. Наприклад, артистку Зою Федорову, яка заручилася з американським дипломатом й народила в спільному з ним шлюбі доньку, суд звинуватив у шпигунстві та засудив до 25 років в'язниці. Правда, вона відсиділа лише 10 років – її помилували.

За шлюб з іноземцем судили за статтею, присвяченій антирадянської діяльності, і актрису Тетяна Окуневскую, давши 10 років позбавлення волі.

"Репресії" і засудження суспільством за роман із іноземцем

Після смерті радянського диктатора Йосипа Сталіна, в політичній сфері СРСР розпочалися зміни. Заборону на шлюб з іноземними громадянами було знято, але "репресії" проти таких наречених тривали ще багато років. За романи з іноземцями дівчат припинили позбавляти волі, але піддавали іншим мірам покарання: від догани на роботі до звільнення, перешкоджання новому працевлаштування і навіть вислання у віддалені райони країни як неробів.

Джеймс Ллойдовіч Паттерсон (крайній зліва) – російський письменник, морський офіцер і актор, був старшим із трьох дітей афроамериканського іммігранта в СРСР і його української дружини (Кадр із фільму "Цирк", 1936)

Вихід у жінки був – щоб не потрапити в руки спецслужб, вони могли добровільно відмовитися від громадянства СРСР і виїхати жити за кордон. Правда, навіть після повного зняття заборони на такі шлюби, суспільство вже настільки звикло до нього, що ще довгий час продовжувало засуджувати жінок, які обирали в чоловіки іноземних громадян. Єдине, приймалися ті, котрі проживали в державах, які дружили в той час із Радянським Союзом.

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