Чому в СРСР заборонили мікрохвильовки: названа причина

В СРСР в 70-і роки було строго заборонено використовувати, а також виробляти мікрохвильові печі, які набирали популярність на Заході, через шкоду.

Про це повідомляє "Російська сімка". Перша мікрохвильовка під назвою "Radiomissor" була винайдена в Німеччині для швидкого приготування їжі.

Після війни винахід почали вивчати в СРСР, в результаті заборонивши мікрохвильовки. Причиною стало надмірне СВЧ-випромінювання. За даними радянських вчених, воно призводить до розпаду молекулярної структури продуктів.

Чому в СРСР заборонили мікрохвильовки DELFI

Мікрохвильовки руйнували тендітні молекули найважливіших макро-, мікроелементів і вітамінів, повністю позбавляючи їжу цінності. Також в СРСР вважали, що вплив мікрохвильовки призводить до недокрів'я і закупорки судин у людей, утворює канцерогенні речовини.

Дозволили мікрохвильові печі лише після 80-х років

Як повідомляв OBOZREVATEL, масове виробництво мікрохвильових печей в СРСР почалося після 1980 року, причому спеціалізувалися на такому виробництві як мінімум чотири підприємства. Однак багато сімей не купували їх не через це, а тому, що робили їх дуже мало і культури їх використання дуже довго просто не було.

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