Головна Новини
5 березня • оновлено в 04:39
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Суспільство

Чому в СРСР заборонили мікрохвильовки: названа причина

3.8т
Читати матеріал російською

В СРСР в 70-і роки було строго заборонено використовувати, а також виробляти мікрохвильові печі, які набирали популярність на Заході, через шкоду.

Про це повідомляє "Російська сімка". Перша мікрохвильовка під назвою "Radiomissor" була винайдена в Німеччині для швидкого приготування їжі.

Після війни винахід почали вивчати в СРСР, в результаті заборонивши мікрохвильовки. Причиною стало надмірне СВЧ-випромінювання. За даними радянських вчених, воно призводить до розпаду молекулярної структури продуктів.

Чому в СРСР заборонили мікрохвильовки

Чому в СРСР заборонили мікрохвильовки

DELFI

Мікрохвильовки руйнували тендітні молекули найважливіших макро-, мікроелементів і вітамінів, повністю позбавляючи їжу цінності. Також в СРСР вважали, що вплив мікрохвильовки призводить до недокрів'я і закупорки судин у людей, утворює канцерогенні речовини.

Дозволили мікрохвильові печі лише після 80-х років

Як повідомляв OBOZREVATEL, масове виробництво мікрохвильових печей в СРСР почалося після 1980 року, причому спеціалізувалися на такому виробництві як мінімум чотири підприємства. Однак багато сімей не купували їх не через це, а тому, що робили їх дуже мало і культури їх використання дуже довго просто не було.

Ми в Telegram! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Автор
Анатолій Запорожський
Тег
СРСР
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
4
3
Смішно
8
Цікаво
2
Сумно
3
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
bolz bolz
bolz bolz
Бред сивой кобылы высосанный из ...
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0

Новини сусільства

Топпублікації

Топблоги