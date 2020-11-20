Чому в СРСР всюди висаджували тополі: названо причину

У країнах пострадянського простору сьогодні активно вирубують тополі, адже їхній пух викликає алергію. Крім цього, з часів Радянського Союзу ці дерева виросли вище дев'ятиповерхових будинків і часто падають, обриваючи електропроводи.

Через десятки років після розпаду СРСР багато хто цікавиться, навіщо взагалі треба було садити тополі, щоб тепер їх повсюдно знищувати. Про такі причини пише "Рамблер".

Зазначається, що тополі почали активно висаджувати в 50-х роках минулого століття, тобто в післявоєнні, коли країни відновлювалася з руїн. Тоді заново потрібно було забудувати і привести в порядок величезну кількість міст і сіл. А паралельно проводилася і програма з їхнього озеленення.

"У межах її реалізації Сталін дав розпорядження про повсюдну висадку тополь. Їх вибрали з двох причин: вони дуже швидко ростуть, а також невибагливі в догляді", – йдеться в повідомленні.

Хоча це були не єдині чинники. Тополі також відомі як "унікальні фільтри", створені природою: вони утримують шкідливі речовини, їх не лякає загазованість, яка спостерігається у великих містах і промислових центрах – ці дерева просто поглинають всі шкідливі сполуки.

"Саме з цією метою ці дерева і садили вздовж автомобільних доріг. З огляду на те, що форма у них пірамідальна, їх цілком можна садити дуже близько одне до одного. Тому тополі й зустрічаються у таких величезних кількостях", – пояснюється в матеріалі.

Тополі почали активно висаджувати в 50-х роках минулого століття

Також підкреслюється, що тополі – рекордсмени щодо вироблення кисню і віддачі його в навколишнє середовище. За добу одне таке дерево здатне забезпечити киснем чотирьох дорослих людей.

Прикметно, що у тополь є одна значна відмінність – рослини чоловічої статі пух не виробляють, відповідно, цвітуть тільки тополі жіночої статі.

І ось у СРСР спочатку планувалася висадка саме "дерев-чоловіків". Однак на те, щоб відібрати ці саджанці, знадобилося б надто багато часу, а в Союзі над цим вирішили надто не морочитися.

Пізніше це стало справжньою проблемою. Адже під час цвітіння дерев з'являється тополиний пух, який масово поширюється околицями. Від нього насамперед страждають алергіки, а багатьом людям він просто неприємний. Крім цього, пух добре горить і, якщо він займеться, наслідки можуть бути плачевними. Саме тому в останні роки тополі активно вирубують, а на їхнє місце висаджують або тополі інших сортів, або інші дерева.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі показали один із агітаційних плакатів СРСР під назвою "Господар вулиці", який відноситься до 20-х років ХХ століття. На ньому стверджується, що в США поліція нібито "б'є" учасників робочих демонстрацій, у той час як у Союзі ніхто не перешкоджає колонам людей на вулицях Москви.