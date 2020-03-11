Чому в СРСР панельні будинки зводили в довжину: розкрито секрет

За часів СРСР майже всі панельні будинки зводили невеликими у висоту, але водночас дуже довгими в ширину.

Через це іноді в одному такому багатоквартирному будинку могло розташовуватися більше 11 під'їздів. Про те, чому архітектори проектували їх саме так, пише "Рамблер".

Так, деякі думають, що однією з причин було припущення, нібито комунікації – електрика та водогін – простіше підводити до одного довгого дому, а не трьох маленьких. Але інші стверджують, що це не так.

В СРСР панельні будинки будували в довжину

Зазначається, що радянські рекомендації щодо зведення будинків були дуже суворими, вони регламентували зокрема і їхню довжину. Зокрема, в радянських підручниках архітектори пишуть, що довжина допомагала зменшити силу вітру, а також була корисна під час спеки, оскільки довгий будинок простіше "обдувався".

Водночас конкретні цілі залежали від регіону. Наприклад, там, де був переважно холодний клімат, будівельники розраховували на такі будинки, які довше допомагають зберігати тепло.

Житловий будинок у Луцьку виявився найдовшим у світі Facebook/Маловідома Україна

У зв'язку з цим зазначається, що якщо порівнювати умови в трьох маленьких будинках і одному довгому, то другий варіант допоміг би заощадити на енергії значно більше.

Варто додати, що житловий будинок в українському місті Луцьк, розташований на проспекті Соборності та вулиці Молоді, є найдовшим у світі. Жартома будівлю називають Великою китайською стіною, оскільки її довжина становить 1750 метрів (із урахуванням відростків – 2 775 м).

Житловий будинок в Луцьку виявився найдовшим в світі Facebook/Маловідома Україна

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше була знайдена причина, чому в СРСР двері в квартирах відкривалися тільки всередину.

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