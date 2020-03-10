Чому в СРСР двері в квартири відкривалися лише всередину: знайдено причину

За часів СРСР двері в квартирах відкривалися лише всередину, що було зроблено з метою безпечної евакуації мешканців у випадку НС.

Про це повідомляє портал "Командир". Тоді будівельні норми були чіткими й однозначними і їх не можна було порушувати.

Відзначається, що є ряд гіпотез щодо того, чому в радянських будинках двері відкривалися всередину. Деякі припустили, що таке розташування дверей могло допомогти міліції легше потрапити в квартиру. Однак подібна версія не має ніяких підтверджень.

Чому в СРСР двері в квартири відкривалися тільки всередину: знайдена причина homad.ru

Правило про двері "всередину" в "хрущовках" пов'язане, перш за все, саме з безпекою. Було необхідно, щоб після початку масової евакуації, абсолютно у всіх квартирах двері могли відчинитися одночасно вільно, щоб не заважали одині одним.

Цю версію підтверджує той факт, що правило перестало діяти в нових будинках, де на сходових майданчиках було більше місця для безпроблемного відчинення всіх дверей.

Примітно, що радянський лайфхак застосовується і зараз, наприклад у котеджах, щоб після снігопадів люди не залишилися всередині заблокованими.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше з'ясувалося, чому в СРСР були популярні "хрущовки" – їх будували, бо це дешево і швидко.

Розкрито ще кілька загадок: чому в радянські часи робили гранчаки і для чого призначалися трикутні пляшки.

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