Чому в СРСР будували переважно 9-поверхівки: названо причину

В СРСР будували переважно 9-поверхові будинки з тієї причини, що їх висота відповідала висоті механізованої драбини пожежної машини – 28 метрів, відповідно, вона не витягується вище дев'ятого поверху.

Як відомо, символом радянської архітектури були 5-поверхові "хрущовки", але до початку 1970-х років, виникла необхідність будівництва житлових будинків більшою висотністю. Водночас, згідно з нормативами безпеки, будинки вище 28 м повинні були оснащуватися пожежними драбинами, пасажирським і вантажним ліфтами. Ці вимоги збільшували вартість будівництва й окупалися лише в будинках вище 12 поверхів.

Тому в СРСР вирішили будувати дешеві і безпечні дев'ятиповерхівки. Висотки з'явилися лише після того, як машини обладнали сходами довжиною 40 м.

Першими масово почали будувати блокові односекційні (з одним під'їздом) будівлі, які назвали "вежами". У них були передбачені тільки одно- і двокімнатні квартири з суміщеними санвузлами і сидячими ваннами.

Висота стель у таких будинках становила 2,5 м. На кожному з поверхів розташовувалося по вісім квартир. У цих 9-поверхівках встановлювали пасажирський ліфт і сміттєпровід. Пізніше на базі цієї серії розробили багатосекційні дев'ятиповерхівки і будинки заввишки 12 поверхів, в яких були передбачені трикімнатні квартири, по одній на поверсі.

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