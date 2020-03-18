Українці масово відмовляються від готівки через коронавірус: у чому реальна загроза

Останнім часом українці все частіше користуються банківськими картками, розраховуючись у супермаркетах. Частина людей побоюється, що коронавірус може передаватися через купюри.

І хоча жодних заяв з цього приводу ВООЗ не робив, у соцмережах все одно продовжують поширювати чутки, що саме ця організація нібито попередила про це.

OBOZREVATEL з'ясовував: чи можливо це і що потрібно робити після кожного походу в магазин.

"Це страхи, з цим треба боротися"

У людей викликає побоювання той факт, що коронавірус здатний залишатися на різних поверхнях від декількох годин до декількох днів. Отже, вони припускають, що на купюрах він може залишатися теж. Щоправда, офіційно Всесвітня організація охорони здоров'я не закликала переставати користуватися готівкою.

За словами завідувачки відділом НДІ епідеміології та інфекційних хвороб ім. Громашевського вірусологині Алли Мироненко, через купюри заразитися неможливо. Здебільшого тому, що їх обробляють під час циркуляції через Нацбанк.

"Це дурниці. Людство вже стільки років користується паперовими купюрами, ніхто від цього не заразився. Крім того, гроші, які проходять через Нацбанк, а не циркулюють по схемі "ринок-споживач-ринок", кварцуються. Це роблять для того, щоб не псувалися купюри через грибок, але водночас із цим вбиваються бактерії та віруси. Це страхи, проблема в голові. З цим треба боротися", – розповіла Мироненко в коментарі OBOZREVATEL.

Купюри

Справді, один з етапів циркуляції купюр через Нацбанк – обробка їх у термопечі. Там їх піддають температурному впливу в 160 градусів за Цельсієм, і це вбиває віруси. Але у зв'язку з епідемією Нацбанк пішов далі. Тепер усі купюри, що потрапляють до них, будуть два тижні лежати "на карантині".

Краще перестрахуватися

Інфекціоніст Сергій Крамарєв все ж дотримується протилежної думки – якщо вірус виживає на відкритих поверхнях, то краще перестрахуватися і використовувати кредитку. До речі, за його словами, крім вірусу через гроші можуть передаватися глисти.

"Дійсно, він на поверхні, зокрема і на папері може зберігатися від декількох годин до декількох діб. Так що теоретично така ситуація може бути. Тому в нашій ситуації краще користуватися кредитками. А ще можна підчепити гельмінти, глисти можуть передаватися через гроші", – поділився він з OBOZREVATEL.

Після магазинів необхідно мити руки

Але в одному обидва експерти сходяться: після магазину потрібно обов'язково мити руки або обробляти їх антисептиком. І неважливо, чим ви розплачувалися – навіть якщо кредиткою, в будь-якому разі ви торкаєтеся різних поверхонь, наприклад, кнопок для введення пінкоду. А OBOZREVATEL нагадує – часте миття рук поки вважається найкращою профілактикою проти коронавірусу. Треба це робити як після будь-якого виходу з дому, так і перебуваючи в самоізоляції.

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