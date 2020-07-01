Чому українці довго одужують від COVID-19: у МОЗ дали пояснення

Тривалість одужання від коронавірусу інфікованого ним пацієнта залежить від тяжкості перебігу цього захворювання, тому деякі українці хворіють порівняно довше.

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Про це під час брифінгу 1 липня заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"Якщо людина має середньої тяжкості або тяжкий перебіг хвороби, то вона хворіє більше, а якщо безсимптомний, то менший термін. Але в середньому вони однакові", – зауважив він.

Глава МОЗ додав, що час, який свідчить, що людина вже одужала, встановлює безпосередньо лікар – обов’язково на основі проведення ПРЛ-тестів та симптоматики.

Загалом, за словами міністра, в Україні інфіковані COVID-19 хворіють три тижні. Водночас іноді цей термін становить навіть 30 чи 39 днів.

"Ще раз хочу наголосити, що коронавірусна хвороба – це дуже і дуже тяжке захворювання", – підсумував Степанов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, станом на ранок середи, 1 липня, в Україні офіційно підтверджено 44 998 випадків коронавірусної інфекції. З них 664 виявлено за минулу добу. Від COVID-19 у країні померло вже 1173 особи, а 19 548 пацієнтів побороли хворобу.