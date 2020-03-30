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30 березня • оновлено в 11:34
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Чому Україна відмовилася від тестування приїжджих на коронавірус: Ляшко дав відповідь

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В Україні не проводять масового ПЛР-тестування на коронавірус всіх приїжджих, оскільки прояви хвороби можуть затягнутися на інкубаційний період, а тести в такому випадку просто використають даремно.

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Таку заяву на брифінгу в понеділок, 30 березня, зробив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко (щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

"У цьому немає ніякого сенсу. Оскільки є питання інкубаційного періоду. Не завжди таке ПЛР-тестування буде виправдане економічно і епідемічно. Єдине правильне рішеннязменшити пасажиропотік і відправити всіх на обсервацію. Якщо ж будуть симптоми, то тоді зразки перевірять у лабораторії і вирішать, що робити далі",пояснив він.

Україна не тестує приїжджих на коронавірус: Ляшко сказав, чому

Скріншот із відео

При цьому Ляшко додав, що в Україні є ПЛР-тести і "їх якість неважлива, якщо вони зареєстровані і ефективні".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Ляшко заявили, що в Україні змінили медстандарт щодо поводження з хворими на COVID-19 і тепер пацієнтів із легкою формою захворювання не будуть госпіталізувати.

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Автор
Ірина Кулініч
Тема
Коронавірус
Особа
Віктор Ляшко
Місце
Україна
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Коментарі
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Livesey David
Livesey David
Что значит от "Украина отказалась от тестирования приезжих на коронавирус", она их никогда и не тестировала, тестов не хватает даже на тех, кто уже болеет, о коронавирусе узнают только после вскрытия тела.
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Zemedrol Zemed
Zemedrol Zemed
Одним словом - все. Пока не поздно и не подорожали места на кладбищах, выкупайте. А не то в печку и на мусор.
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