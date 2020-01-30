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30 січня • оновлено в 05:35
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Чому у квартирах часів СРСР укладали паркет: розкрилася таємниця

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Паркетні підлоги у квартирах, побудованих за часів СРСР, були дуже поширеним явищем. Як з'ясувалося, справа зовсім не у красі або дизайні.

Це явище пояснив архітектор Руслан Кірнічанскій, пише furnishhome.ru. За його словами, перша причина того, чому в СРСР укладали паркет, полягає в тому, що радянські інженери і архітектори дбали про здоров'я мешканців.

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Паркет

Паркет

Ілюстрація

"Вони, коли проектували багатоквартирні будинки, керувалися нормативами, які були розроблені лікарями. Тому ні про які сурогатні матеріали в обробці мови і бути не могло. Друга причина в тому, що цього достатку сурогатних матеріалів, які є зараз на ринку, тоді не було . Ламінату та інших продуктів, які виділяють стирол і фенол, ще просто не виготовляли", – пояснив він.

Відзначається, що, як правило, використовувався набірний паркет, викладений за схемою "ялинка" або "шашечки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували рідкісні фото російських міст після розвалу СРСР.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Місце
Україна
Тег
СРСР
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Марчук Руслан
Марчук Руслан
Мля, в концлагере ссср заботились о здоровье людей. Ахвигеть, дядя придумал.
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Ибрагимов Золтан
Ибрагимов Золтан
Сенсація...
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Николаев Олег
Николаев Олег
Я чуть не поперхнулся. Как это в СССР заботились о людях? Надо писать, что в злобном Совке ненавидели людей и делали только плохое. Это же ресурс для украинцев, в что тут пишите?
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