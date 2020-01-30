Чому у квартирах часів СРСР укладали паркет: розкрилася таємниця

Паркетні підлоги у квартирах, побудованих за часів СРСР, були дуже поширеним явищем. Як з'ясувалося, справа зовсім не у красі або дизайні.

Це явище пояснив архітектор Руслан Кірнічанскій, пише furnishhome.ru. За його словами, перша причина того, чому в СРСР укладали паркет, полягає в тому, що радянські інженери і архітектори дбали про здоров'я мешканців.

Паркет Ілюстрація

"Вони, коли проектували багатоквартирні будинки, керувалися нормативами, які були розроблені лікарями. Тому ні про які сурогатні матеріали в обробці мови і бути не могло. Друга причина в тому, що цього достатку сурогатних матеріалів, які є зараз на ринку, тоді не було . Ламінату та інших продуктів, які виділяють стирол і фенол, ще просто не виготовляли", – пояснив він.

Відзначається, що, як правило, використовувався набірний паркет, викладений за схемою "ялинка" або "шашечки".

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в мережі опублікували рідкісні фото російських міст після розвалу СРСР.

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