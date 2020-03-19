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19 березня • оновлено в 07:11
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Чому скуповують туалетний папір під час карантину: з'явилося пояснення

7.8т
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Люди в різних країнах світу під час карантину через коронавірус розкуповують туалетний папір, тому що він символізує контроль.

Таку думку висловила викладачка Квінслендського технологічного університету з питань громадського здоров'я та соціальної роботи Нікі Едвардс, передає ВВС. За її словами, цей товар є елементом безпеки.

"Папір туалетний символізує контроль. Коли люди чують про коронавірус, вони бояться втратити контроль, а туалетний папір виглядає як спосіб, принаймні, забезпечити гігієну і чистоту", – пояснила вчена.

Чому скуповують туалетний папір під час карантину

Чому скуповують туалетний папір під час карантину

Іллюстація

При цьому доктор Брайан Кук з Університету Мельбурна також погодився з Едвардс.

"Для західної людини є так званий "фу-ефект", коли мова йде про гігієну без використання туалетного паперу. До того ж людям подобається відчувати, що вони "щось роблять", коли відчувають небезпеку", – сказав він.

Як повідомляв OBOZREVATEL, через паніку довкола оголошеної пандемії коронавірусу, американці масово скуповують зброю й амуніцію, а в супермаркетах доходить до бійки через продукти.

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Автор
Вікторія Жмайло Вікторія Жмайло
Тема
Коронавірус
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Обломов Гоша
Обломов Гоша
Все кто ей затаривается - ЗАСРАНЦЫ,
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Oleg Oleg
Oleg Oleg
https://www.youtube.com/watch?v=Fe_7b5XP2wk-видео пояснение,от этого точно обосрешся..
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