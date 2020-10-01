Чи можна Росію перейменувати в Московію? Думки історика, мовознавця і дипломата

Пропозиція народного депутата України від "Слуги народу" Микити Потураєва про перейменування Росії на Московію має право на обговорення, але є, імовірніше, популізмом і сарказмом і точно не на часі.

Фактом є те, що Росія вкрала свою назву в України, але це не підстава для перейменування. Крім того, цей крок створить певні міжнародні проблеми.

Детальніше про думку історика, мовознавця та дипломата щодо цього читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Росія вкрала назву

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив OBOZREVATEL, що схоже перейменування створить певні проблеми. "Ми прекрасно розуміємо, що назва "Росія" реально вкрадена від України-Руси, вони її собі привласнили. Але, незважаючи на це, ми маємо використовувати міжнародно визнані назви", – сказав він.

Як пояснив дипломат, назва країни "Росія" є міжнародно визнаною не лише політично, а й у всіх словниках тощо. Так, перейменування створюватиме проблеми для України.

На його думку, Україна може називати РФ Московією, але це не буде коректно, оскільки "Московією є лише частина Росії в історичному сенсі".

"Кожна пропозиція заслуговує на обговорення, але в цьому сенсі я бачу багато контроверсійних моментів", – підсумував дипломат.

Пропозиція Потураєва – іронія чи сарказм

Історик Станіслав Кульчицький сказав OBOZREVATEL, що вважає пропозицію нардепа іронічною чи саркастичною. "Окрім сарказму, у цих пропозиціях нічого немає", – зазначив він.

На думку історика, наразі немає підстав змінювати назву "Росія" на "Московія".

"Так, певний час було Велике Московське князівство, потім воно стало Російською державою. Щодо імперії, то формально Росію імперією проголосив Петро I в 1721 році, насправді вона стала імперією тоді, коли почала освоювати території після розпаду Золотої Орди за Івана IV", – нагадав він.

Водночас Кульчицький розповів, що "в України була вкрадена не тільки назва "Русь", була вкрадена вся історія того, що називали Руссю, історія держави, яка починалася в Києві". "Але держава ця теж називалася по-різному, і слово "Русь" має норманське, а не слов’янське походження", – додав історик.

Перейменуємо Росію на Московію за 20 років

Мовознавець Лариса Масенко, коментуючи заяву Потураєва для OBOZREVATEL, заявила, що перейменування Росії на Московію не є першочерговим завданням України. "Мені здається, що треба спочатку здолати русифікацію, відновити ідентичність українців", – сказала вона.

Мовознавець нагадала, що чимало українських істориків уже сьогодні використовують "Московія" замість "Росія". "Я розумію, що вони вкрали нашу назву "Русь", історично ми дійсно маємо називати Росію Московією, а росіян – московитами. Ми досі комплексуємо через це, висуваємо різні теорії про те, що не маємо вживати цю назву. Але на офіційному рівні таке перейменування, на мою думку, не приймуть. Воно принесе тільки плутанину", – вважає Масенко.

На її думку, заява народного депутата має ознаки популізму, а про перейменування можна буде говорити лише років за 20, коли виросте свідоме покоління українців.