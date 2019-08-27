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"Чому росіян всюди гноблять?" У Криму побили сім'ю з дитиною: мережа кипить

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В окупованому Севастополі на алеї пляжу "Омега" чоловіки кавказької зовнішності накинулися на сім'ю з дитиною.

Інцидент трапився 25 серпня, коли чорний BMW, порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на закриту прогулянкову зону пляжу, змушуючи відпочивальників розступитися.

Раптово двоє чоловіків вискочили з автомобіля і почали ображати подружню пару з маленькою дитиною через те, що вони заважали авто проїхати.

На зауваження про те, що BMW не має права рухатися пішохідною доріжкою, агресивно налаштовані люди накинулися на чоловіка і побили його до крові. Дісталося також і його дружині. На місце інциденту викликали швидку і поліцейських, яким ледь вдалося перервати конфлікт.

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"Місцеві жителі обурені: "Чому російських людей всюди гноблять, б'ють?" Не розумію, що за претензії? Від бандерівців же врятували, в рідну гавань повернули. Що не так? Ну побили якихось л*хів, і що? Це ж свої, їм можна", – посміявся блогер Денис Казанський.

"Що за протести на русскому мірі?" "Хотіли в рідну гавань? Будь ласка", "Б'ють, значить люблять", "Кавказькі бандерівці!" – коментують інші користувачі.

"Чому росіян всюди гноблять?" У Криму побили сім'ю з дитиною: мережа кипить
"Чому росіян всюди гноблять?" У Криму побили сім'ю з дитиною: мережа кипить
"Чому росіян всюди гноблять?" У Криму побили сім'ю з дитиною: мережа кипить
"Чому росіян всюди гноблять?" У Криму побили сім'ю з дитиною: мережа кипить

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший інцидент під час курортного сезону в Криму. Так, нещодавно на відпочивальників поскаржилися в Алушті, де росіяни перетворили місцевий пляж на смітник.

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Тема
Анексія Криму
Місце
Україна Севастополь
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Алексеев Гергий
Алексеев Гергий
К сожалению «русские» потеряли свою идентичность. Они ранее были угро-финскими племенами: чухонь, эрзя, карелы, мордва, кемь, печора, ливь, ямь, коми... а стали никем, по прозвищу русские. У народов кавказа такого не произошло. Они ощущают себя нацией. Поэтому и заявляют права на угнетение «добровольных рабов».
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Pavlov Dmiyty
Pavlov Dmiyty
Уверен, если бы русский спас украинского ребенка от педофила xoxлопездолы встали бы на сторону педофила. Оскотинившийся нарот.
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Это жена Роксоланы писала?
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