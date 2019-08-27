"Чому росіян всюди гноблять?" У Криму побили сім'ю з дитиною: мережа кипить

В окупованому Севастополі на алеї пляжу "Омега" чоловіки кавказької зовнішності накинулися на сім'ю з дитиною.

Інцидент трапився 25 серпня, коли чорний BMW, порушуючи правила дорожнього руху, виїхав на закриту прогулянкову зону пляжу, змушуючи відпочивальників розступитися.

Раптово двоє чоловіків вискочили з автомобіля і почали ображати подружню пару з маленькою дитиною через те, що вони заважали авто проїхати.

На зауваження про те, що BMW не має права рухатися пішохідною доріжкою, агресивно налаштовані люди накинулися на чоловіка і побили його до крові. Дісталося також і його дружині. На місце інциденту викликали швидку і поліцейських, яким ледь вдалося перервати конфлікт.

"Місцеві жителі обурені: "Чому російських людей всюди гноблять, б'ють?" Не розумію, що за претензії? Від бандерівців же врятували, в рідну гавань повернули. Що не так? Ну побили якихось л*хів, і що? Це ж свої, їм можна", – посміявся блогер Денис Казанський.

"Що за протести на русскому мірі?" "Хотіли в рідну гавань? Будь ласка", "Б'ють, значить люблять", "Кавказькі бандерівці!" – коментують інші користувачі.

У Севастополі кавказці побили місцевих жителів.



Місцеві жителі обурені:



"Чому російських людей всюди гноблять, б'ють?"



Не розумію, що за претензії? Від бандерівців ж врятували, в рідну гавань повернули. Що не так? Ну побили якихось лохів, і що? Це ж свої, їм можна pic.twitter.com/PiWHxzDLKc - Денис Казанський (@den_kazansky) August 27, 2019

Як повідомляв OBOZREVATEL, це вже не перший інцидент під час курортного сезону в Криму. Так, нещодавно на відпочивальників поскаржилися в Алушті, де росіяни перетворили місцевий пляж на смітник.

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