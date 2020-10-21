Комаровський пояснив, чому під час COVID-19 пропадає нюх

Часто під час коронавірусної хвороби в людини зникають нюх і смак.

Це відбувається через те, що вірус вражає нейрони, тобто нервові клітини, які сприймають смак і запах, пояснив лікар Євгеній Комаровський, пишуть "Факти".

Водночас уражаються не самі нейрони, а особливі клітини, які підтримують їхнє існування, уточнив він. За словами Комаровського, у них міститься величезна кількість ферменту, який відкриває шлях вірусу.

"У випадку інфікування грипом таке теж трапляється, але з інших причин – ніс закладений, нежить, набряк слизової та набряк клітин, чутливих до запахів. А під час коронавірусу нежить є мінімальним, а нюху немає", – зазначив Комаровський.

Лікар навів приклад того, як учителям краще перевіряти стан учнів. Потрібно потерти ганчірку часником і питати, чим пахне. Якщо школярі розрізняють запах, то це може бути ГРВІ. Якщо ні, краще відправити дитину на самоізоляцію.

Для відновлення нюху і смаку людині після одужання потрібно до трьох тижнів, іноді – до трьох місяців, сказав Комаровський.

Як повідомив OBOZREVATEL, учені з Оксфордського університету створили діагностичний тест, який знаходить і ідентифікує коронавірус менш ніж за п'ять хвилин.