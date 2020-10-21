Чому помиляються ПЛР-тести на коронавірус в Україні: вірусологи назвали головні причини

Останнім часом українці все частіше скаржаться на те, що ПЛР-тести на коронавірус дають неправильні результати. Від цього страждають самі пацієнти. Вони або опиняються у звичайних відділеннях пульмонології замість "ковідної" лікарні, або ж залишаються вдома, так як їм відмовляють у госпіталізації, оскільки немає позитивного результату ПЛР-тесту. Внаслідок час йде, люди отримують неправильне лікування і ризикують заразити оточуючих.

Чому тести помиляються, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

На результат може вплинути черга в лабораторії

Ексглава українського Центру грипу Олександр Гриневич називає відразу кілька причин помилок ПЛР-тесту на COVID-19.

"По-перше, у людини може не бути вірусу. Або вона підхопила інший вірус. Тому що серед респіраторно-вірусних захворювань, до яких належить і COVID-19, близько 200 видів інфекцій. Зараз почався сезон застуд і цілком можливо, що у людини зовсім інший вірус", – говорить OBOZREVATEL Гриневич.

У пацієнта можуть неправильно взяти аналіз

Друга причина – неправильно взятий мазок. Далеко не всі дотримуються правил підготовки до здачі аналізу: не пити, не їсти і навіть не палити щонайменше за дві години до маніпуляції.

"Якщо ви перед тим, як відправитися на аналіз, випили гарячий чай, з'їли гарячу їжу або прополоскали горло, то цілком можливо, що вірусу там не буде. Точніше не буде достатньої концентрації вірусу, щоб взяти його на аналіз. Він з'явиться, але вже через годину або дві", – зазначає Гриневич.

Також експерт відзначає, що проблема може бути і в самому тесті. "Це може залежати від виробника. А також від того, як перевозилася сюди, в Україну, і зберігалася ця тест-система. Тому можлива помилка", – говорить Гриневич.

Тест-системи можуть неправильно зберігати або перевозити

А також може пройти дуже багато часу між тим, коли взяли мазок і тим, коли зібраний матеріал відправили в роботу. Адже не секрет, що державні лабораторії буквально завалені роботою, пацієнтам доводиться чекати відповіді тиждень, а то і більше.

Якщо згаяти час, то вірус можна і не виявити

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов зазначив, що близько 30% ПЛР-тестів дають неправильний результат.

Кандидатка біологічних наук, доцентка Оксана Молчанець із цим згодна. "Помилково позитивні і хибно негативні результати є у всіх тестів. Якщо дуже по-простому пояснити, то методика ПЛР-діагностики полягає в тому, щоб знайти в алфавіті чотири букви. І ці чотири букви часто трапляються в різних варіаціях. Іноді ці варіації можуть бути присутніми як у вірусі, так і у живій клітині. Тому лікарі ніколи не ставлять діагноз тільки на підставі тесту. Ще потрібні симптоми і клінічна картина", – пояснює OBOZREVATEL Молчанець.

Винна і методика ПЛР-тесту

Вчена називає ще одну причину помилки ПЛР-тесту: пацієнт занадто пізно прийшов на здачу аналізу. "Якщо людина перебуває на перших днях інфікування, то в носі і в горлі вірус може бути. І тоді його можна зловити під час ПЛР-аналізу. А якщо людина деякий час не знала, що у неї вірус, затягнула час, тільки потім відчула себе погано, то ПЛР-тест нічого не дасть. Тому що вірус уже піде глибше, у верхніх дихальних шляхах його вже не буде, він опуститься в легені і трахеї", – пояснює доцентка.

Скільки має пройти часу, щоб вірус спустився в організм, сказати важко. "Наприклад, через два тижні вірус вже опуститься, і ми будемо почуватися погано не від самого вірусу, а від гіперреакції імунної системи", – зазначає Молчанець.

У такому разі відповісти на питання, чи хворіли ви на коронавірус, може ІФА-тест, оскільки він показує наявність антитіл, тобто реакцію організму на збудник. Він уже зможе показати, чи хворієте ви на коронавірус, чи вже перехворіли і як давно.