Чому ПЛР-тести на COVID-19 можуть збрехати: Степанов назвав причини

Міністр охорони здоров'я України Максим Степанов підтвердив, що ПЛР-тести на коронавірус (COVID-19) можуть дати помилковий результат.

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Як пояснив він на брифінгу, у інфікованої людини вірус присутній в носоглотці, і коли береться мазок для тесту, то в більшості випадків виявляється захворювання (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Але в той же час, вірус може знаходитися в нижчих дихальних шляхах, і в такому випадку може бути хибно негативний результат", – зазначив Степанов.

Також, за його словами, є залежність від кваліфікації фахівців, які беруть мазок.

"Звичайно, ми всі люди, і такі ж люди наші медичні працівники", – додав глава МОЗ.

Він підкреслив, що якщо у людини з негативним результатом тесту є симптоматика коронавірусної хвороби, то їй роблять або ще один ПЛР-тест, або використовують метод ІФА.

"У нас все чітко прописано і регламентовано в алгоритмах тестування", – запевнив Степанов.

Загалом в Україні проведено 963 641 тестування методом ПЛР.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Кабмін продовжив дію постанови, які звільняє від мита закупівлю тестів для виявлення коронавірусу.