Розчарування, якщо не сказати поразки, двох українських революції лежать в площині помилкового розуміння причин цих Майданів.

Я переконаний, що саме це зіграло злий жарт з усіма постмайданними владами.

Отож:

Майдани мали світоглядну природу й не збиралися на замовлення політиків чи за гроші "демократичних" олігархів або Заходу;

ідеї та цінності, а не політична ненависть та жага до влади були головною рушійною силою правдивого поступу й дій мільйонів громадян.

Натомість, кадрові призначення своїх, просування власного бізнесу, цинізм, нарцисизм і марнославство – така поведінка постмайданної влади прямо суперечила суспільним очікуванням.

"Герої майдану", якими себе самопроголосила влада, почали мужньо і героїчно колекціонувати посади, звання, нагороди, іменну зброю і бюджетні гроші. А при цьому вчили простий український народ , що "героям майдану" все дозволено, бо вони або організовували або фінансували "Революції гідності", а нині захищають її здобутки за будь-яку ціну?!

Отож, суспільство вже ДВІЧІ після майданів, діяло згідно принципу "сила дії рівна силі протидії помноженої на два".

Тобто, якщо "Майданна влада" не відповідала очікуванням суспільства – її почали ненавидіти, а згодом і змінювати.

Щоправда трагедія в тому, що ці зміни приводили до влади ще гірших!

Але це вже зовсім інша політична історія.

Саме тому, в День свободи та гідності мусимо:

– шанувати справжніх шерлів, які віддали життя за ідеали і цінності омріяної України;

– говорити про історичні уроки та помилки цих періодів українського державотворення;

– а не слухати на ефірах власних та олігархічних каналів повчання "героїв майдану", які не спромоглися втілити в життя світогдлядні настанови майдану!

П.С. Про "героїв антимайданів" писати не бачу потреби, бо до їхнього політичного табору не належав і своєї критичної позиції щодо них ніколи не змінював.