Чому після Революції свободи і гідності знову перемагають негідники
Розчарування, якщо не сказати поразки, двох українських революції лежать в площині помилкового розуміння причин цих Майданів.
Я переконаний, що саме це зіграло злий жарт з усіма постмайданними владами.
Отож:
Майдани мали світоглядну природу й не збиралися на замовлення політиків чи за гроші "демократичних" олігархів або Заходу;
ідеї та цінності, а не політична ненависть та жага до влади були головною рушійною силою правдивого поступу й дій мільйонів громадян.
Натомість, кадрові призначення своїх, просування власного бізнесу, цинізм, нарцисизм і марнославство – така поведінка постмайданної влади прямо суперечила суспільним очікуванням.
"Герої майдану", якими себе самопроголосила влада, почали мужньо і героїчно колекціонувати посади, звання, нагороди, іменну зброю і бюджетні гроші. А при цьому вчили простий український народ , що "героям майдану" все дозволено, бо вони або організовували або фінансували "Революції гідності", а нині захищають її здобутки за будь-яку ціну?!
Отож, суспільство вже ДВІЧІ після майданів, діяло згідно принципу "сила дії рівна силі протидії помноженої на два".
Тобто, якщо "Майданна влада" не відповідала очікуванням суспільства – її почали ненавидіти, а згодом і змінювати.
Щоправда трагедія в тому, що ці зміни приводили до влади ще гірших!
Але це вже зовсім інша політична історія.
Саме тому, в День свободи та гідності мусимо:
– шанувати справжніх шерлів, які віддали життя за ідеали і цінності омріяної України;
– говорити про історичні уроки та помилки цих періодів українського державотворення;
– а не слухати на ефірах власних та олігархічних каналів повчання "героїв майдану", які не спромоглися втілити в життя світогдлядні настанови майдану!
П.С. Про "героїв антимайданів" писати не бачу потреби, бо до їхнього політичного табору не належав і своєї критичної позиції щодо них ніколи не змінював.