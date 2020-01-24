Добре виглядати, якісно виконувати свою роботу, зустрічатися й дружити з гідними, розумними людьми, - це нормальні та природні бажання. А ось прагнення робити все це ідеально - вже проблема. Спробуємо розібратися в тому, чому прагнення до досконалості - не завжди добре. І чому перфекціонізм - ворог справ і психологічного здоров'я.

Трохи психології

З точки зору психології, перфекціонізм - прямий шлях до неврозу і конфліктів з оточуючими. Чому?

• перфекціоністи живуть в абсолютної впевненості, що вони можуть і повинні робити все ідеально. Однак рано чи пізно життя змушує зрозуміти: вони - такі ж люди, як і всі, і так само схильні робити помилки. Ці помилки сприймаються як справжня катастрофа, що неминуче призводить до депресії;

• перфекціоністи схильні до залежності від думки оточуючих і дуже болісно сприймають критику. Часто це призводить до агресивної поведінки із оточуючими людьми.

• висуваючи завищені вимоги до себе, перфекціоністи схильні очікувати на бездоганні результати від оточуючих. Зрозуміло, колегам, друзям і близьким таких людей доводиться непросто, конфлікти неминучі.

Трохи бізнесу

На перший погляд, перфекціонізм - проблема особистого характеру: людина страждає сама, проте роботу виконує ідеально. Та це не зовсім так.

Згадаймо популярний сьогодні закон Парето: 20% зусиль дають 80% результату. І проведемо простий математичний розрахунок. У вас є 5 проектів. Витративши по 20% своїх ресурсів (сил, часу і грошей) на кожен з них, ви реалізуєте всі. Нюанси будуть, але в цілому проекти можна буде вважати успішними. Або ви можете витратити всі сили на один проект. Він буде абсолютно успішним, але результат по чотирьом іншим буде нульовим. Який підхід в результаті виявиться більш продуктивним? Відповідь очевидна.

До того ж, перфекціоністи частіше впадають в прокрастинацію. Маючи якусь ідею, вони не беруться за реалізацію, а допрацьовують її, змінюють, проводять нескінченні аналізи і моніторинги. Розуміючи, що виконати завдання ідеально просто зараз неможливо, вони відкладають його на завтра, післязавтра, на наступний тиждень, на наступний рік ... У підсумку "геніальний план" залишається лише в думках. Мій багаторічний досвід управлінської роботи доводить: набагато простіше і ефективніше працювати з людьми, які зроблять добре сьогодні, ніж з людьми, які зроблять ідеально ... ніколи.

У своїй роботі керуюся тими ж принципами: краще припуститись невеликих помилок, упустити незначні деталі, але реалізувати проект. Реалізувати сьогодні, зараз, поки цього не зробили конкуренти.

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