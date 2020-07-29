Чому партнери у відносинах стають схожими: вчені знайшли пояснення

Вчені вважають, що партнери, які протягом тривалого часу перебувають у відносинах, стають схожими один на одного оскільки хочуть мати спільні інтереси.

Саме це дозволяє парі довше бути разом. Психолог Роберт Зайонц переглянув серію фотографій пар, спочатку як молодят, а потім 25 років після цього і виявив, що чим більше часу пари проводять разом, тим більше вони стають схожими один на одного, повідомляє Yourtango.

За словами експертів, після 25 років спільного життя у пар є помітна схожість. Одне з досліджень пояснює, що партнери відображають міміку своїх половинок, тому їх образи здаються схожими. Крім того, деякі пари думають, що у них однаковий характер.

Вчені відзначили, що найчастіше зовнішній вигляд людини змінюється з тим, який вона обирає стиль і як любить показувати себе. А вже ті пари, які люблять проводити час один з одним, часто проявляють схожий смак у всьому.

Раніше OBOZREVATEL писав, що гетеросексуальні пари, які сплять разом, мають набагато кращу якість сну, ніж чоловіки і жінки, які сплять порізно.