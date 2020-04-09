Заборона на відвідування парків і скверів у період пандемії коронавірусу в короткостроковій перспективі може бути доцільною, але, якщо говорити про тривалий час, такі обмеження є шкідливими і недоречними.

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Про це пише американський журнал The Atlantic з посиланням на слова професора Університету Північної Кароліни Зейнеп Туфекчі. Він нагадав, що прогулянки в парках і фізичні вправи на свіжому повітрі корисні для імунної системи і психічного здоров'я, а також для витривалості населення.

На його думку, якщо в організмі є нестача вітаміну D, тіло стає більш вразливим до респіраторних захворювань.

"Час на свіжому повітрі і сонце – настільки сильні чинники в боротьбі з вірусними інфекціями, що в дослідженні за 2009 рік на тему надзвичайного успіху польових госпіталів під час епідемії грипу в 1918 році відзначалося, що в розпал наступної пандемії ми повинні "заохочувати громадськість проводити якомога більше часу на вулиці" у рамках заходів з охорони здоров'я", – зазначив професор.

Крім того, активність на свіжому повітрі добре впливає на психічне здоров'я. На думку автора статті, заборона виходити на вулицю може посилити стрес для багатьох людей.

"Ми можемо зіткнутися зі спалахом самогубств і насильства через великий стрес та ізоляцію, з якими зіткнуться окремі люди і сім'ї. Академія ВВС США спочатку ввела жорстку ізоляцію для кадетів через коронавірус, але була змушена скасувати це рішення після двох трагічних самогубств. Домашнє насильство – інша реальна проблема. Відсутність можливості вийти в інше місце хоча б на годину може сильно погіршити ситуацію в деяких сім'ях", – зазначив Зейнеп Туфекчі.

Тому, на його переконання, владі необхідно встановити правильні політичні підходи, адже навряд чи пандемія коронавірусу закінчиться за кілька днів.

Нагадаємо, нові правила посиленого карантину в Україні передбачають заборону на прогулянки в парках, скверах, зонах відпочинку та лісопаркових зонах.

Як повідомляв OBOZREVATEL, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко заявив, що карантин через коронавірус дійсно можуть послабити вже 24 квітня, однак за умови, що українці будуть сидіти вдома і не підуть святкувати Великдень у церкві.