Чому не збуваються новорічні бажання: психолог розкрив секрет

Бажання, загадані на Новий рік, можуть не збутися через невпевненість в собі, неправильне ставлення до минулого і підсвідоме блокування успіху.

Фахівці вважають, що одні люди можуть виконувати свої бажання, тільки кардинально перетворивши себе, а іншим достатньо змінити ставлення до минулого. Про це розповіла психолог Олена Совінова в статті на ВВС.

За словами лікаря, багато людей виправдовують свої невдачі в минулому році тим, що щось не вийшло. Але якби людина не зазіхала на нездійсненне, людство б не мало всіх тих чудес прогресу, які вже давно стали буденністю.

Новорічні прикраси

Як зазначив психолог, з дитинства часто тягнеться травматичний досвід людей, будь то приниження, самотність, булінг в школі. Така людина дбає більше про збереження свого комфорту і безпеки, ніж про досягнення. Адже, коли прагнеш до чогось, то можна опинитися у центрі уваги, а людям з низькою самооцінкою це нестерпно.

Психолог рекомендує простежити за своїми думками, так як мимоволі ми можемо відволікатися на хворобливі переживання, які не варті того. Саме вони змушують нас покопатися в своїй підсвідомості, згадуючи гіркий досвід минулого. Це наш інстинкт самозбереження для того, щоб запам'ятати і уберегтися від цього в майбутньому.

Насправді, за словами фахівця, тримання в голові — це залежність від минулого, яка тільки переконує нас у правильності негативних суджень і змушує грати обрану роль.

Так лікар приводить у приклад історію однієї гарної жінки, яка приїхала в місто з села і на першому ж студентському вечорі почула, що вона схожа на "селючку". Ці слова надовго закарбувалися в її пам'яті і перевернули життя. Пізніше у неї було багато залицяльників, але довгі стосунки вона так і не змогла побудувати через страх, що їй стане знову боляче, і спогади віднесуть її у минуле.

За словами психолога, уявлення людей про себе будується на минулому, яке може бути негативним. Воно просто заважає повірити в свої сили. Тому найкращим способом буде під ялинкою детально пригадати травматичний досвід минулих днів, проаналізувати його і риси характеру, які могли викликати негатив. І в підсумку поставити перед собою завдання на наступний рік позбутися цих особливостей.

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