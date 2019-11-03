Чому не можна говорити "так", якщо дзвонять з незнайомого номера: з'явилася відповідь

Фахівці радять не говорити "так" при відповіді на телефон з незнайомого номера, щоб шахраї не змогли зробити цифровий зліпок вашого голосу.

Про це повідомляє видання "Аргументи і факти". Видання підкреслює, що відповідати словом "так" на пряме запитання незнайомця небезпечно.

Після того, як банки почали надавати послуги без особистої присутності клієнта, шахраї почали збирати "відбитки" голосів різних людей. Надалі зловмисники використовують зібрані голоси для злому чужих даних за допомогою функції аутентифікації по голосу.

"Якщо у зловмисників буде зліпок голосу жертви, що складається з декількох ключових фраз: "так", "я підтверджую" та інше, це може дати йому додаткові можливості домогтися свого. Оформити кредит вони навряд чи зможуть, але от підтвердити переказ грошових коштів у них може вийти", – зазначив директор зі стратегічних комунікацій Infosecurity Softline Company Олександр Дворянський.

Для того, щоб уникати таких випадків, експерти порадили привчити себе використовувати хрестоматійне "алло".

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