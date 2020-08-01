Чому МОЗ змінив протокол лікування COVID-19: інфекціоністка назвала причину

Зміни в протоколі лікування коронавірусної хвороби, запроваджені в Україні, не призведуть до суттєвого покращення ситуації.

Про це в ефірі телеканалу Obozrevatel TV розповіла лікарка-інфекціоністка Євгенія Менжуліна. "Я не виключаю, що цей протокол буде змінюватися й надалі. Ми не можемо сказати, що ми винайшли універсальний метод лікування", – зауважила вона.

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Як пояснила медичка, в ситуації, коли властивості коронавірусу вивчаються, будь-який протокол лікування є експериментальним.

"Немає якогось стовідсоткового клінічного рішення і прояву захворювання. Тому ми, лікарі, щодня підбираємо нові схеми, щодня стикаємося з якимись новими клінічними проявами, яких у хворих не було вчора. Вивчається захворювання, властивості вірусів, рекомендаційно змінюються противірусні препарати", – пояснила вона.

За її словами, наразі у світі відбувається "один великий експеримент", оскільки "універсальної пігулки" від COVID-19 не існує.

Як писав OBOZREVATEL, глава МОЗ Максим Степанов повідомив, що відомство внесло нові зміни в протокол лікування COVID-19. Зокрема, з нього вилучили два препарати ("Лопінавір" і "Ритонавіром"), а замість них додали "Дексаметазон" і "Ремдесивір".