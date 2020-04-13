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13 квітня • оновлено в 06:07
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Чому машини міліції у СРСР були жовті: з'явилася відповідь

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У СРСР жовтий колір для міліцейських машин обрали через його яскравість, так було видно, що співробітники міліції поспішають на завдання і їм потрібно дати дорогу.

Як пише popmech.ru, головним завданням радянських дизайнерів було виділити в зростаючому дорожній трафік автомобіль міліції.

"Та ще задачка, адже в 1970-і в ходу були яскраві кольори, на тлі яких непоказні міліцейські машини незважаючи на спецсигнали просто губилися. Дизайнери ламали голову і пропонували як традиційні варіанти, так і вертикальну і косу "зебру", "шашку", з розбивкою на великі, рівні або різновеликі поля різного геометричного характеру. Так, міліція цілком могла стати смугастою як жезл!", – сказано в матеріалі.

Чому машини міліції у СРСР були жовті: з'явилася відповідь

Спочатку наказом від 31.12.1953 машини з написом "Поліція" отримали синій колор і червоні смуги. Цей колір був схожий на темно-синій мундир міліціонера. Тому вже в середині 1960-х міліцейські автомобілі отримали впізнаваний жовтий колір.

Раніше OBOZREVATEL писав, якими були "суворі" іграшки в СРСР.

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Автор
Гліб Іванов
Тег
СРСР
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