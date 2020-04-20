Чому люди в СРСР погано виглядали: блогер знайшов пояснення

Люди в Радянському Союзі виглядали неохайно і набагато старшими за свій реальний вік. Цьому є кілька причин, в тому числі, погане харчування і важка робота.

На старих радянських фото, а також у фільмах молоді молоді люди у віці 30-35 років виглядали на всі 50, пише блогер Максим Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

"Я неодноразово замислювався, коли готував пости для блогу з кадрами з радянських фільмів або з фотографіями реалій радянського життя – а чому, власне, люди в СРСР так погано виглядали? Перегляньте самі старі радянські фотографії – на багатьох з них молоді люди у віці близько 30 -35 років виглядають як 50-річні або навіть старше – лисі, повненькі (або навпаки надмірно худі), з зморшкуватою шкірою і поганими зубами ", – зазначив він.

Блогер прийшов до висновку, що цьому є ряд причин. Перша з них – дуже погане харчування.

"Фанати СРСР можуть розповідати казки про "кращі в світі і найнатуральніші радянськи продукти", але шила в мішку не сховаєш – після розпаду СРСР одномоментно було заборонено цілих 89 найменувань пестицидів та інших хімікатів, які сипали для виробництва "найнатуральніших" продуктів . Зрозуміло, вся ця погань (використання якої здебільшого ховалося) не могла не позначатися на стані шкіри, волосся, зубів, тонусі печінки і загальний стан здоров'я людей. Крім цього, в країні просто не вистачало хороших білкових продуктів – народ харчувався картоплею, макаронами і різними там кашами-говняшами", – зазначив Мирович.

maxim-nm.livejournal.com

Другою причиною він назвав одноманітну, рутинну і важку роботу.

"Не дивлячись на всю пропагандистську балаканину про "найкращою в світі країною", радянська влада дивилася на людину не як на самоціль, а як на будівельний матеріал і засіб для здійснення власних прожектів. Згоріти на роботі, розбити в коржик для установки рекорду – в совку вважалося почесним і важливим, а як ти будеш жити після цього – не хвилювало вже нікого, для країни ти був відпрацьованим матеріалом. На роботі людей постійно перевантажували, вимагаючи все нові і нові "рекорди" – через що люди просто надривалися і ламалися", – підпорядкованих ркнул блогер.

Третьою причиною є шкідливий і нездоровий спосіб життя.

"Це тільки на папері СРСР був "країною спортсменів", а в дійсності він був країною алкашів – латентним уповільненим алкоголізмом страждала велика частина чоловічого населення країни (ніколи не відмовлялися випити), велика частина – курила (причому курила бридкі радянські сигарети), а з спорту займалося тільки щовечірнім переглядом хокею по телевізору і грою в доміно", – написав він.

maxim-nm.livejournal.com

Останньою, однією з основних причин, чому люди виглядали неохайно, блогер назвав сіру, безперспективну і сумну життя.

"Люди просто виживали, особливо не сподіваючись на краще - і виглядали відповідним чином", – підсумував Мирович.

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