Чому люди свідомо не відповідають на телефонні дзвінки: експерти дали відповідь

Деякі люди свідомо не відповідають на телефонні дзвінки, демонструючи так здатність керувати своїми цифровими відносинами.

Як пише Le Figaro з посиланням на психоаналітикиню й філософиню Ельзу Годар, на відміну від стаціонарного телефону, з мобільного відбувається втручання в будь-якому місці і в будь-який час, перериваючи виконання поточного завдання.

"Фактично створюються перешкоди й викликається фрагментація діяльності, що може призвести, особливо на роботі, до втрати сенсу, втоми, когнітивного перевантаження і навіть вигоряння", – зазначила вона.

На думку експертки, нашому перегрітому мозку для того, щоб захистити себе, досить навіть одного лише ігнорування дзвінків. Молоде покоління добре це розуміє й пристосовується до тимчасових умов іншої людини, віддаючи перевагу месенджерам, особливо голосовим повідомленням.

"Користувачі воліють асинхронні режими, які дають змогу реагувати тоді, коли вам це зручно і коли у вас є бажання", – зауважила соціологиня, дослідниця з групи ISC Paris Катрін Лежаль.

Таке вторгнення в наше повсякденне життя стає ще більш болючим, коли важко розпізнати того, хто телефонує.

"У деяких людей виникає майже параноїдальна поведінка, і, хоча дзвінок сам по собі не "стріляє справжніми кулями", в момент необхідності відповісти вони уявляють собі найгірше. Вони орієнтуються на принцип, що те, що невідоме, викликає занепокоєння або небезпечне, тому не може бути й мови про те, щоб ризикувати", – вказав психосоціолог Домінік Пікар.

За його словами, ховаючись від дзвінка, ми таким способом намагаємось уникнути проблеми замість того, щоб їй протистояти.

"Нікому не подобається, коли його виводять із себе, тому деяким необхідно заздалегідь визначити співрозмовника, суть його повідомлення, подумати про цю ситуацію й підготувати свою відповідь", – пояснила Годар.

Вона додала, що людям, які не люблять відповідати на дзвінки, не подобається усний характер спілкування. Для того щоб вступити в діалог, їм потрібна підтримка у вигляді фізичної присутності іншої людини.

"Одночасно з цим відсутність відповіді на дзвінок дає змогу зберігати свою манеру самовираження і в певному сенсі зберігати свою свободу", – стверджує психоаналітикиня.

Раніше OBOZREVATEL писав про секрети успішних телефонних переговорів для бізнес-леді.