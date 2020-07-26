Чому люди по-різному хворіють на коронавірус: лікар назвав причину

Люди по-різному переносять коронавірусну інфекцію через особливість імунітету та кількості отриманих вірусів.

Тому навіть серед пацієнтів-членів однієї родини може спостерігатися важкий, легкий чи безсимптомний перебіг COVID-19. Про це в інтерв'ю ТСН розповів лікар-анестезіолог Рівненської обласної дитячої лікарні Павло Сільковський.

"Річ у тім, що наша імунна система нагадує армію, а вірус – загарбника. Якщо у країну заходить їх тисяча, то армія по одному з ними справляється, а якщо мільйон, тоді все по-іншому. Так само і людина: якщо контактує із джерелом вірусу тривалий час, то виходить, що вона вдихнула велику кількість вірусів і попри її потужну імунну систему вона може захворіти, ще й досить важко. Якщо ж людина отримала невелику кількість вірусів, то вона може не захворіти, або ж захворіти дуже легко", – пояснив він.

За словами лікаря, залежно від цього для одних людей COVID-19 минає непоміченим, а для інших – стає смертельно небезпечним.

Тому Сільковський підкреслив, що українці мають дотримуватися здорового способу життя і нормального харчування, які є запорукою міцного імунітету. Водночас він закликав дотримуватися і продиктованих пандемією обмежень: тримати соціальну дистанцію, а руки – в чистоті, в громадському місті одягати маску.

"Це все, що потрібно робити. У такому разі ви не захворієте, а якщо так, то є ймовірність, що захворювання мине у легкій формі", – додав лікар.

Як повідомляв OBOZREVATEL, медики попередили, що ожиріння значно підвищує ризик госпіталізації та смертельного результату у пацієнтів із COVID-19.