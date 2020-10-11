Чому люди хворіють на COVID-19 місяцями: причини і симптоми

Анна Паскевич
Анна Паскевич
Суспільство
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У декого симптоми COVID-19 не проходять місяцями

Хоча для більшості людей COVID-19 є короткочасним захворюванням, у декого його симптоми не проходять місяцями.

Чому так відбувається і що з цього приводу кажуть учені, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Симптоми тривалого коронавірусу

Найпоширенішим симптомом тривалого перебігу хвороби є постійна слабкість і втома. Також це можуть бути проблеми з диханням, кашель, проблеми зі слухом і зором, біль у суглобах, втрата нюху і здатності розрізняти смаки, проблеми з серцем, нирками, кишечником.

Крім того, деякі люди, які тривалий час борються з COVID-19, страждають від депресії і тривожності.

Найпоширенішим симптомом тривалого перебігу хвороби є постійна слабкість і втома

Хто може хворіти на "затяжний" COVID-19

До тривалого перебігу хвороби схильні не тільки ті, хто важко перехворів і відновлюється після реанімації. Ті, хто переніс коронавірус у легкій формі, також можуть ще довго страждати від його симптомів.

Так, дослідження, проведене вченими в Італії за участю 143 пацієнтів, показало, що 87% перехворілих на COVID-19 продовжували мати мінімум по одному симптому хвороби навіть через два місяці. При цьому більше половини учасників продовжували відчувати втому.

Ті, хто переніс коронавірус у легкій формі, також можуть ще довго страждати від його симптомів

Причини тривалого коронавірусу

Однозначної відповіді на питання, чому симптоми коронавірусу зберігаються тривалий час, на даний момент не існує. За однією з версій, вірус затримується в окремих ділянках організму.

Також імовірно, що після хвороби ослаблений імунітет не встигає прийти до норми, що призводить до погіршення стану здоров'я. Крім того, вірус здатен впливати на роботу внутрішніх органів і процеси метаболізму. Так, у деяких випадках захворювання у пацієнтів розвивався діабет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили про тривалий COVID-19: симптоми не зникають і через три місяці. А у Великобританії лікарі поскаржилися, що страждають від коронавирусної інфекції протягом уже шести місяців. Також раніше OBOZREVATEL розповідав, як розпізнати коронавірус і коли слід звертатися до лікаря.

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