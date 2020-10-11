Чому люди хворіють на COVID-19 місяцями: причини і симптоми

Хоча для більшості людей COVID-19 є короткочасним захворюванням, у декого його симптоми не проходять місяцями.

Чому так відбувається і що з цього приводу кажуть учені, читайте далі в матеріалі OBOZREVATEL.

Симптоми тривалого коронавірусу

Найпоширенішим симптомом тривалого перебігу хвороби є постійна слабкість і втома. Також це можуть бути проблеми з диханням, кашель, проблеми зі слухом і зором, біль у суглобах, втрата нюху і здатності розрізняти смаки, проблеми з серцем, нирками, кишечником.

Крім того, деякі люди, які тривалий час борються з COVID-19, страждають від депресії і тривожності.

Хто може хворіти на "затяжний" COVID-19

До тривалого перебігу хвороби схильні не тільки ті, хто важко перехворів і відновлюється після реанімації. Ті, хто переніс коронавірус у легкій формі, також можуть ще довго страждати від його симптомів.

Так, дослідження, проведене вченими в Італії за участю 143 пацієнтів, показало, що 87% перехворілих на COVID-19 продовжували мати мінімум по одному симптому хвороби навіть через два місяці. При цьому більше половини учасників продовжували відчувати втому.

Причини тривалого коронавірусу

Однозначної відповіді на питання, чому симптоми коронавірусу зберігаються тривалий час, на даний момент не існує. За однією з версій, вірус затримується в окремих ділянках організму.

Також імовірно, що після хвороби ослаблений імунітет не встигає прийти до норми, що призводить до погіршення стану здоров'я. Крім того, вірус здатен впливати на роботу внутрішніх органів і процеси метаболізму. Так, у деяких випадках захворювання у пацієнтів розвивався діабет.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше вчені заявили про тривалий COVID-19: симптоми не зникають і через три місяці. А у Великобританії лікарі поскаржилися, що страждають від коронавирусної інфекції протягом уже шести місяців. Також раніше OBOZREVATEL розповідав, як розпізнати коронавірус і коли слід звертатися до лікаря.