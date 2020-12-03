Чоловікові вдалося сфотографувати рідкісну білку-альбіноса

У Шотландії в місті Единбург чоловікові вдалося сфотографувати рідкісну білосніжну білку-альбіноса.

Місцевий житель розповів, що тварина регулярно з'являлося у дворі його будинку протягом чотирьох років, пише Daily Mail.

"Я збирався в магазин, а вона бігала по дворі. На щастя, у мене була із собою камера. Здається, вона була в гарному настрої й позувала для кількох фотографій. Зазвичай я бачу її кілька разів на тиждень, але іноді вона зникає на тиждень-два. Завжди приємно бачити, коли вона повертається", – розповів чоловік.

За його словами, білка добре ладнає з іншими тваринами, але дає відсіч, коли хтось виявляє агресію.

Білки-альбіноси – дуже рідкісне явище. Ймовірність народження такої тварини становить приблизно 1 на 100 тисяч. Вважається, що у всій Великобританії проживає не більше ніж 50 таких гризунів.

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