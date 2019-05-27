Чоловіки відверто розповіли про дивні речі, що кояться в роздягальнях

Користувачі мережі розповіли незвичайні історії, які відбувалися в чоловічих роздягальнях.
Свої історії користувачі залишали на порталі Reddit, де зібралося близько трьох тисяч коментарів.
Так, багато постів було пов'язано з гігієною і засобами для догляду за тілом. Наприклад, дівчина розповіла, як її однокласники забруднили дезодорантом всі стіни, щоб потім підпалити його. Один і хлопців згадав, як він разом із друзями робив щось подібне.
"Якщо на кілька секунд заблокувати вхідний потік повітря в сушарку для рук, а потім бризнути туди трохи Axe, з іншого отвору вийде вогняна куля", – розповів він.
Крім того, хлопці часто виливали шампунь на підлогу і змагалися, хто далі пролетить по слизькій поверхні. Ще користувачі зізнавалися, що часто кидалися чимось один в одного, наприклад, туфлями або пакетами з молоком.
Також досить часто хлопці б'ють один одного мокрими рушниками, кидаючись речами. А один користувач розповів, що одного разу хлопець мстився своєму кривднику, ганяючись за ним по роздягальні зі включеним пилососом.
Однак зазначимо, що деякі забави в роздягальнях були занадто жорстокими. Наприклад, хлопець розповів про те, як один із його друзів переробив фотокамеру в електрошокер і використовував його проти своїх приятелів. Ще один хлопець у роздягальню проколов собі шпилькою сосок і не витягав її протягом усього тренування.
чоловіча роздягальня
Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчата назвали найбезглуздіші помилки чоловіків про жінок.
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