Чоловіки відверто розповіли про дивні речі, що кояться в роздягальнях

Користувачі мережі розповіли незвичайні історії, які відбувалися в чоловічих роздягальнях.

Свої історії користувачі залишали на порталі Reddit, де зібралося близько трьох тисяч коментарів.

Так, багато постів було пов'язано з гігієною і засобами для догляду за тілом. Наприклад, дівчина розповіла, як її однокласники забруднили дезодорантом всі стіни, щоб потім підпалити його. Один і хлопців згадав, як він разом із друзями робив щось подібне.

"Якщо на кілька секунд заблокувати вхідний потік повітря в сушарку для рук, а потім бризнути туди трохи Axe, з іншого отвору вийде вогняна куля", – розповів він.

Крім того, хлопці часто виливали шампунь на підлогу і змагалися, хто далі пролетить по слизькій поверхні. Ще користувачі зізнавалися, що часто кидалися чимось один в одного, наприклад, туфлями або пакетами з молоком.

Також досить часто хлопці б'ють один одного мокрими рушниками, кидаючись речами. А один користувач розповів, що одного разу хлопець мстився своєму кривднику, ганяючись за ним по роздягальні зі включеним пилососом.

Однак зазначимо, що деякі забави в роздягальнях були занадто жорстокими. Наприклад, хлопець розповів про те, як один із його друзів переробив фотокамеру в електрошокер і використовував його проти своїх приятелів. Ще один хлопець у роздягальню проколов собі шпилькою сосок і не витягав її протягом усього тренування.

чоловіча роздягальня

Як повідомляв OBOZREVATEL, дівчата назвали найбезглуздіші помилки чоловіків про жінок.

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